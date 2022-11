Radentscheid Bayern: Zwischenziel erreicht

Volksbegehren: 894 Unterschriften im Landkreis Miltenberg gesammelt - 150 an Erlenbachs Dritten Bürgermeister übergeben

Elsenfeld 17.11.2022 - 11:59 Uhr 2 Min.

150 Unterschriften auf Zulassung des Volksbegehrens "Radentscheid Bayern" hat am Mittwoch Hans Jürgen Fahn, (VCD, Landkreiskoordinator für das Volksbegehren, Dritter von links) an Erlenbachs Dritten Bürgermeister Jörg Barth (Zweiter von links) übergeben. Anwesend waren auch die Unterstützer Benjamin Bohlender (SPD, Zweiter von rechts), Bianca Holzinger (Freie Wähler, rechts) und Wolfgang Winter (ÖDP, links).

Landkreisweit konnten bis Mittwoch 894 Unterschriften gesammelt werden. Bayernweit waren es über 100.000 Unterschriften. Mindestens 25.000 gültige Zeichnungen waren für die Zulassung des Volksbegehrens notwendig. Damit hat das Bündnis Radentscheid Bayern das erste Zwischenziel erreicht.

Von Juni bis Oktober hatte das Bündnis im ganzen Freistaat Unterschriften für die Zulassung eines Volksbegehrens gesammelt. Ziel ist es, durch ein Radgesetz den Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung in ganz Bayern zu schaffen.

Entscheidung 2023

In gut 100 Städten, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften hatten Beauftragte der Aktionskreise und Unterstützer am Mittwoch die Unterschriftsbögen bei den Rathausverwaltungen abgegeben. Im Anschluss an die Prüfung durch die Städte und Gemeinden gehen die gesammelten Unterschriften an das Bayerische Innenministerium, das voraussichtlich Anfang 2023 über die Zulassung entscheiden wird. In Erlenbach betonte Hans Jürgen Fahn, Deutschland verfehle seine Klimaziele auch deshalb, weil der Verkehr bisher nicht zur Verringerung der CO2-Emissionen beigetragen hat. Derzeit liege der Radverkehrsanteil im Landkreis bei 13,5 Prozent und solle bis 2030 auf 15,5 Prozent gesteigert werden. Dadurch lasse sich laut Gutachten des Landkreises der motorisierte Verkehr nur um 1,6 Prozent vermindern, was zu wenig sei. Angesichts des bestehenden hohen Verkehrsaufkommens und der beträchtlichen Investitionssumme müsste eine Steigerung angestrebt werden, beispielsweise 25 Prozent.

Forderungskatalog geplant

Die 17 Bündnispartner im Landkreis werden sich laut Fahn in Kürze treffen und einen Forderungskatalog für den Landkreis Miltenberg erstellen. Fahn selber geht davon aus, dass das Bürgerbegehren zugelassen wird.

Benjamin Bohlender (SPD), einer der Unterstützer in Erlenbach, betonte, dass seine Fraktion von Anfang an im Boot war und mit den Grünen innerhalb von zwei Stunden bei Regenwetter knapp 100 Unterschriften in Erlenbach gesammelt hätten.

Er sagte, dass sich viele Bürger Gedanken machen und großes Interesse am Bürgerbegehren haben. In Erlenbach sei in Sachen Radverkehr viel Luft nach oben. Auch Bianca Holzinger (Freie Wähler) liegt Radfahren sehr am Herzen. Vor allem Kinder und junge Menschen hätten Angst aufs Rad zu steigen, da es keine entsprechenden Radwege gibt.

Wolfgang Winter (ÖDP) meinte, dass Radfahren sein Leben sei. Im letzten Jahr sei er 1000 Kilometer gefahren. Er findet gut, dass fast alle Parteien die Aktion unterstützen. Vorbildlich seien die Radwege im Taubertal. Hier sei man im Landkreis noch etwas hinten dran.

MARTIN ROOS

Stichwort: Bündnis Radentscheid Das Bündnis "Radentscheid Bayern" wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Bayern, vom bayerischen Landesverband des Verkehrsclub Deutschland (VCD) und den elf kommunalen bayerischen Radentscheiden (Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Freising, München, Nürnberg, Neu-Ulm, Regensburg, Rosenheim, Würzburg) gegründet. Unterstützt wird der Radentscheid Bayern vom BUND Naturschutz (BN) und fünf bayerischen Landesverbänden politischer Parteien (Bündnis 90/Die Grünen, SPD, ÖDP, DIE LINKE, Volt). Ziel ist ein Radgesetz für Bayern, das die Staatsregierung und Kommunen verpflichtet, umweltfreundliche Mobilität praktisch umzusetzen. (Quelle: Verkehrsclub Deutschland VCD) Der für ein Volksbegehren erforderliche Gesetzentwurf des Bündnisses verfolgt unter anderem folgende Ziele für eine bessere und sichere Radinfrastruktur. Der Radverkehrsanteil am Gesamtverkehr soll bis 2030 bayernweit 25 Prozent betragen. Der Sanierungsstau bei der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur wird behoben. Bei allen Baumaßnahmen und Sanierungen wird eine bedarfsgerechte, sichere und möglichst kreuzungsfreie Radverkehrsführung geplant, die auch die Bedürfnisse jenseits des "normalen" Zweirads berücksichtigt, wie von Familien mit Lastenrädern oder Kinderanhängern oder von Menschen mit Spezialrädern für körperliche Einschränkungen. Das Ziel der "Vision Zero" (= keine Verkehrstoten mehr) wird ernsthaft verfolgt. Oberste Priorität müssen hierfür die Schwächeren im Verkehr haben, beispielsweise durch Tempobeschränkungen und klar vom Kfz-Verkehr getrennte Führung der Fuß- und Radwege. Der umweltfreundliche Verkehr wird vorrangig ausgebaut und lässt sich gut kombinieren, auch auf dem Land (Verbesserung der Abstellanlagen, Radinfrastruktur und Radmitnahme). Die seit vielen Jahren versprochenen kreuzungsfreien Überland-Radwege (sogenannte Radschnellverbindungen) müssen endlich Realität werden. Flächenversiegelung für den Verkehr wird sorgfältig abgewogen. (Quelle: Allgemeiner Deutscher Fahrradclub ADFC)