Rabatt für Spessartbad-Jahreskarten auf dem Prüfstand

Gemeinderat in Kürze

Defizite und Kosten: Günther Ebert wollte in der Bürgerfragestunde wissen, welche Defizite verschiedene Projekte hatten. Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) informierte, dass der Waldkindergarten im Jahr 2022 ein Defizit von 63.000 Euro hatte In den Ausgaben ist aber die Erstausstattung enthalten. Für 2023 ist ein Defizit von 85.000 Euro veranschlagt. Die geplanten Kosten der Kita Mönchberg an der Erdenwiese betragen 2,2 Millionen Euro, bisher wurden 836.800 Euro ausgegeben. Laut Bürgermeister ist man damit im Kostenrahmen geblieben.

Kündigungen: Ute Herlan-Kurz hat im August den Pachtvertrag mit dem Markt Mönchberg für das Spessartbad Kiosk fristgerecht gekündigt. Die Pacht wird nun neu ausgeschrieben. Herlan-Kurz hat das Kiosk zwölf Jahre betrieben und nun das Rentenalter erreicht. Marian Aschenbrenner kündigte im September den Pachtvertrag für den Minigolfplatz. Dieser sei zwar sehr gut gelaufen, doch er finde keine Mitarbeiter. Die Pacht wird nun neu ausgeschrieben.

Brennholzpreise: Aufgrund der Höhe des gemeindlichen Jahresumsatzes sind die Brennholzpreise künftig mit 19 Prozent anstelle mit 5,5 Prozent zu versteuern. Der dadurch entstehende Mindererlös kann nur durch eine Erhöhung der Holzpreise kompensiert werden. Der Gemeinderat diskutierte ob und in welcher Höhe und ab wann die Brennholzpreise angepasst werden. Forsttechniker Markus Karl, hatte die Brennholzpreise der umliegenden Gemeinden verglichen und einen Vorschlag für eine Erhöhung ausgearbeitet. Nach eingehender Diskussion beschloss das Gremium mehrheitlich den Ster Eichen- und Buchenholz für 60 Euro Netto an Mönchberger Bürger zu verkaufen. Nadelholz und Birke gibt es für Mönchberger für 40 Euro Netto. Der Holzpreis für auswärtige Bürger und gewerbliche Händler orientiert sich künftig am aktuellen Marktpreis.

Schulen: Der Gemeinderat beschloss, den Vertragsänderungen für die Abrechnung des Schulaufwandes für die Valentin-Pfeifer-Grund- und Mittelschule Eschau für die Jahre 2019 bis 2022 zuzustimmen. Auch Nachzahlungen werden geleistet und die Vorauszahlungen für die künftigen Schuljahre angepasst. Mönchberg hat gemeinsam mit den Gemeinden Röllbach und Eschau im Jahr 2009 einen Vertrag zur Regelung und zur Umlage der Kosten des Schulaufwands der Valentin-Pfeifer-Volksschule Eschau abgeschlossen. In der Mönchberger Grundschule mit Außenstelle Röllbach wurden am Dienstag zwei erste Klassen eingeschult. Insgesamt gehen in Mönchberg 163 Kinder, darunter vier ukrainische Schüler in die Schule. Tendenz seit den letzten Jahren steigend. Die Mittagsbetreuung ist mit 84 Kindern gut gebucht. Hierfür wurden Werkbänke für 1215 Euro und Hocker für 2815 Euro angeschafft.

Jahresrechnung 2019: Festgestellt wurde das Jahresrechnungsergebnisses 2019. Der örtliche Rechnungsprüfungsausschuss hat das Rechnungsjahr 2019 geprüft. Tobias Zöller (WGS) leitete den Tagesordnungspunkt. Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) hatte den Raum verlassen. Joachim Zöller (BBM) informierte, dass der Rechnungsprüfungsausschuss in sieben Sitzungen getagt habe. Wegen Corona habe sich die Prüfung etwas verzögert. Geprüft wurde auch der Bauhof, der organisatorisch und arbeitstechnisch sehr gut aufgestellt ist. Joachim Zöller (BBM) lobte die neue Kämmerin Verena Hammer für ihre konstruktive Mitarbeit. Der Gemeinderat nahm die Jahresrechnung zur Kenntnis und entlastete den Bürgermeister.

Wasser und Musikschule: Aufgrund der Stabilisierungshilfe sollen die Vereinszuschüsse reduziert werden. Bei den Haushaltsberatungen wurde vorgeschlagen 30 Prozent des Frischwassers an die Vereine zu berechnen. Auch der Zuschuss für die Musikschule soll ab 1. Januar 2023 gestrichen werden. Derzeit wird die Musikschule mit 125 Euro pro Jahr und pro Kind bezuschusst. Bertwin Kaufmann (CSU) sagte, damit treffe man vor allem Familien. Martin Roob (BBM), Vorsitzender des VfL Mönchberg meinte, dass sein Verein sehr sensibel mit dem Wasser umgehe. Er fand deshalb den Vorschlag zu kurz und in die falsche Richtung gedacht. "Wir können es uns nicht leisten, großzügig zu sein", betonte Daniela Schmitt (BBM). "Wir wollen keinem Verein zu nahe treten, aber wir haben einfach kein Geld." Tobias Stauder (CSU) meinte, dass man derzeit andere Themen habe, die man angehen müsse. Der Gemeinderat stellte die Entscheidung zurück und will erst mit den Vereinen reden.

Zuwendungen: Für die Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF10 hat die Gemeinde eine Zuwendung des Freistaates Bayern in Höhe von 100300 Euro erhalten. Für die Bereitstellung von Online-Diensten im kommunalen Bereich bekommt die Gemeinde eine Förderung von 14197 Euro.