"Querdenker"-Demo spricht erstmals gezielt türkische Mitbürger an

Für Kundgebung in Erlenbach

Aufruf für "Querdenker"-Demo in türkischer Sprache.

Als Begründung sagt Initiatorin Marianna Ventura, das mache man, weil in Erlenbach viele türkischsprachige Mitbürger leben. Es seien auch viele Türken "im Widerstand" - die Anführungszeichen sagt Marianna Ventura in ihrer Sprachnachricht an die Redaktion dazu. Diese hätten das auch für eine gute Idee befunden. Wie groß das Potenzial sei, türkischsprachige Menschen für den Protest gegen die Corona-Maßnahmen zu aktivieren, kann Ventura nicht einschätzen.

Mustafa Tolaman, früherer Integrationsbeauftragter der Stadt Erlenbach, ist überrascht, dass es den Aufruf in türkischer Sprache gibt. Nach unserer Anfrage wird er neugierig und fragt bei türkischen Vereinen und Verbänden nach. Sein Fazit: Niemand habe mit den türkischen Vertretern Rücksprache gehalten. Er wundert sich, dass sich auf dem Flyer keine Person zu erkennen gibt, sondern dass nur auf eine Mailadresse verwiesen werde. Laut Presserecht muss auf einem Flyer für eine Demo der Name des Anmelders stehen.

Bianca Holzinger, Integrationsbeauftragte der Stadt Erlenbach, antwortet auf unsere Anfrage: "Egal in welche Sprache es Plakate oder Aufrufe auch geben mag, die geplante Demonstration am kommenden Samstag hat für mich in keiner Weise etwas mit meinem Ehrenamt als Integrationsbeauftragte der Stadt Erlenbach zu tun."

Die Veranstalter der Demo verbreiten über die einschlägigen Telegram-Kanäle Hinweise an die Teilnehmer. Man solle "Waffen jeglicher Art, Flaggen wie Reichsflaggen, antisemitische Flaggen o.ä." bitte zuhause lassen.

Die "Freiheitsboten" sind beim Thema Ausländer/Integration/Flüchtlinge bisher nicht durch besondere Toleranz aufgefallen. Im Telegram-Kanal, der eigentlich den Protest gegen Covid-Maßnahmen als Thema hat, wurde am 30. März 2021 von der Administratorin Marianna Ventura ein Post geteilt in dem es heißt: "Schon wieder eskaliert es in einem griechischen Migrantenlager. Die illegalen Invasoren legten diesmal mehrere Brände und griffen Polizisten und Rettungskräfte tätlich an. Offenbar sollen die Randale den Weg nach Deutschland ebnen. In Moria hat das immerhin auch gut funktioniert." Der Post wurde ursprünglich abgesetzt im Telegram-Kanal "Unabhängige Nachrichten", einem Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker, Querdenker und rechten Nationalisten.

Die Gruppe "Freiheitsboten Miltenberg", gegründet im November 2020, ist der Ableger einer "Querdenker"-Gruppe.

