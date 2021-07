Quellbach bei Soden als Lebensraum für Feuersalamander und Köcherfliegen

Expedition in den Wald - Bedrohung durch den Menschen

Der Biologe Steffen Scharrer untersucht einen Quellbach im Wald des Sulzbacher Ortsteils Soden. Larve der Zweigestreiften Quelljungfer.

So leben hier beispielsweise Feuersalamander, wie der Experte erklärt. Scharrer dreht ein Stück alte Rinde um, das neben dem Wasserlauf liegt. »Die Feuersalamander könnten hier sitzen«, so der Niedernberger. Doch er hat bei seiner kurzen Suche keinen Erfolg. Vielversprechender ist da schon die Untersuchung des Bachs mit einem Sieb. Hier wird Scharrer gleich mehrfach fündig.

Orangener Bachflohkrebs

Er schüttet das Herausgesiebte in eine weiße Wanne, in die er zuvor frisches Wasser gegeben hat. Der Biologe entdeckt eine Schwebfliegen- und eine Eintagsfliegenlarve. Aber auch ein orangener Bachflohkrebs ist zu sehen und zwei Röhrchen, in dernen einmal eine Köcherfliegenlarve gelebt hat. »Sie hat aus lauter kleinen Sandkörnchen ein Röhrchen gebaut«, sagt der Biologe. »Wenn sie wächst, baut sie sich ein neues Röhrchen.« Von diesen kleinen Tieren wiederum ernährten sich zum Beispiel größere Libellenlarven wie die der sogenannten Quelljungfern, die sich im Schlamm des kleinen Baches aufhalten. Leider machen sie sich bei der kurzen Untersuchung des Wassers rar.

Zweigestreifte Quelljungfer, die auch am Wachenbach vorkommt.

Dennoch: Aufgrund der entdeckten Lebewesen ist für Steffen Scharrer klar, dass der Quellbach im Wesentlichen gesund und intakt ist. Er erläutert die Eigenschaften eines Quellbachs: Dadurch, dass der Bach nahe der Grundwasserquelle bei Gailbach (Kreis Aschaffenburg) liege, sei das Wasser relativ kalt. Es habe schlicht nicht die Möglichkeit gehabt, sich aufzuheizen, auch weil der Bachlauf meist beschattet sei. »Das ist wichtig für die Sauerstoffsättigung. Je kälter das Wasser, umso mehr Sauerstoff kann es aufnehmen«, so Scharrer. »Es gibt ganz bestimmte, spezialisierte Organismen, die solche Quellbäche besiedeln können.«

Leider ist die Tierwelt in solchen Gewässern aber auch sehr anfällig. So könne es sein, dass der Bachlauf in Zeiten ohne Niederschläge austrocknet, da sei der Klimawandel ein echtes Problem. »Bei den Feuersalamandern ist es nicht so tragisch, die haben als Erwachsene eine relativ lange Lebensdauer«, sagt Scharrer. »Da ist es nicht so schlimm, wenn sie sich ein Jahr lang nicht fortpflanzen können.« Aber die Libellen lebten als erwachsene Tiere nur ein paar Wochen oder Monate. »Wenn da der Fortpflanzungserfolg ausbleibt, ist das schwierig.« Das Gleiche gelte auch für die Köcherfliegen. Hier stünden bereits drei Viertel der Arten auf der Roten Liste.

»Tierwelt leidet«

Eine weitere Bedrohung für das Ökosystem Quellbach kann generell die Landwirtschaft sein. Durch Düngung könne Nitrat ins Wasser gelangen, wodurch sich zum Beispiel direkt an der Quelle Algen bilden könnten. Durch die Zersetzung der Pflanzen fehle dann Sauerstoff im Wasser. »Die Tierwelt leidet darunter«, berichtet der Experte. Im Falle des Wachenbachs hat der Mensch ebenfalls zuungunsten des Gewässers eingegriffen. Denn nur ein paar Meter von der untersuchten Stelle entfernt ist der Wachenbach verrohrt.

Er mündet in einen künstlich angelegten Waldsee, bevor er auf der anderen Seite wieder hinaus fließt. Das ist für das Ökosystem ein echtes Problem: »Das Wasser heizt sich auf und wird nährstoffreicher. Wenn es wieder herausfließt, hat es die Charakteristik von einem Quellbach verloren.«

Trotzdem muss der Biologe eingestehen, dass es sich um ein schönes Fleckchen Erde handelt. Vögel zwitschern, Libellen fliegen am Ufer entlang, wo auch Walderdbeeren wachsen. Das Einzige, was nach der kleinen Expedition noch fehle, sei die Picknickdecke, meint Scharrer mit einem Augenzwinkern.

JULIE HOFMANN

Stichwort: Quelljungfern In Mitteleuropa kommen drei Arten aus der Familie der Quelljungfern (Cordulegastridae) vor, wie auf der Webseite "Libellenwissen.de" nachzulesen ist. Sie zählen zu den größten Libellen unserer Heimat und erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 10,5 Zentimetern. Quelljungfern sind auffallend schwarz-gelb gezeichnet und haben grüne Augen. Die Tiere benötigen für die Entwicklung ihrer Larven saubere und schnell fließende Gewässer, wie Gebirgsbäche und Quellbäche. Diese Arten sind entsprechend selten, heißt es bei "Libellenwissen.de". (juh)