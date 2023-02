Projektierer und Stadt stellen sich kritischen Fragen

Windenergie: Standort Breuberg verläuft vollständig an Landesgrenze

Breuberg 08.02.2023 - 16:18 Uhr 2 Min.

Blick von Burg Breuberg gen Osten. Auf diesem Höhenzug, der die bayerisch-hessische Grenze markiert, soll ein windpark mit sieben Anlagen errichtet werden. Foto: Manfred Giebenhain

Für das seit einigen Jahren bekannte Vorhaben interessierten sich an diesem Abend über 200 Bürgern aus Breuberg und seinen Nachbargemeinden. Geboten wurden ihnen auch an Stellwänden befestigte plakatgroße Planskizzen und -beschreibungen. Diesen entgegen bekundete eine Bürgerinitiative, die schon vor Jahren aktiv geworden war, mit einem Transparent ihre ablehnende Haltung. Aus ihren Reihen stammten auch die meisten Wortbeiträge und Fragen, die im zweiten Teil des Abends zur Sprache kamen. Hierfür standen an den Stehtischen ein halbes Dutzend Fachleute Rede und Antwort, die sich aus Vertretern der Stadt, von Juwi, der Landesenergieagentur Hessen (LEA), der Planungsgesellschaft Natur und Umwelt und des Darmstädter Regierungspräsidiums (RP) zusammensetzte. Auch der Hinweis, dass es sich um eine freiwillige Veranstaltung handle, um möglichst viele Informationen vor Eröffnung des eigentlichen Genehmigungsverfahrens bieten zu können, genügte den Kritikern nicht.

Kritiker zweifeln Objektivität an

Aus ihren Reihen wurden Zweifel am objektiven Zustandekommen der Untersuchungen, Messungen und in Auftrag gegebenen Gutachten laut. Weshalb solche nicht auf Anfrage veröffentlicht würden, entgegnete Joey Yeoman von Juwi mit dem Hinweis auf Wettbewerbsgründe. Wiederholt machte ein Bürger, der sich als ortsansässiger Mediziner zu erkennen gab, auf mögliche gesundheitliche Schäden durch Schallimmissionen aufmerksam. Oliver Meseth vom RP sicherte zu, alle bekannten Gutachten in die Prüfung einzubeziehen.

Die vorausgegangene Präsentation bestand aus ausführlichen Informationen des Projektierers, der im März seine Antragsunterlagen beim Regierungspräsidium vorlegen wird. Im nächsten Schritt, so Heckler, hätten die Stadt, ebenso andere Träger und die Bevölkerung die Möglichkeit zu Stellungnahmen. Das Vorranggebiet für Windenergie trägt die Bezeichnung 2-118 und zählt mit 160 Hektar zu den größten in Frage kommenden Flächen im Odenwaldkreis. Vorgesehen sind sieben Anlagen des Typs Vestas V162, dessen Nennleistung bei 6,2 Megawatt liegt. Die Gesamthöhe gab Yeoman mit 250 Metern an; die Nabenhöhe mit 169 und die Rotordurchmesser mit 162. Der Gesamtstromertrag betrage nach derzeitiger Planung rund 98 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Rechnerisch könnten damit rund 32.000 Haushalte (bei einem Jahresverbrauch von 3100 Kilowattstunden) versorgt werden. Die jährliche Einsparung an CO2-Emmissionen gab er mit 74.000 Tonnen an.

Baubeginn wäre 2026

Der Abstand zu den nächsten Siedlungen betrage auf hessischer Seite 1250 Meter zu Rai-Breitenbach; auf bayerischer Seite 1400 Meter zu Eisenbach. Die Burg Breuberg liege rund 2,5 Kilometer entfernt. Den, zusammengefasst temporären und dauerhaften, Rodungsbedarf gab der Fachmann mit rund 1,5 Hektar pro Anlage an. Zur Erschließung in der Bauphase werde das bestehende Wegenetz genutzt; Kurvenbereiche vergrößert. Die Zufahrt erfolge von Osten her über die Bundesstraße 469 am bayerischen Untermain. Die etwa acht Kilometer lange Kabeltrasse werde nach Wörth verlegt, was die Einrichtung eines neuen Umspannwerks erfordere. Als möglichen Baubeginn, alle dafür erforderliche Schritte vorausgesetzt, nannte Yeoman das Jahr 2026. Auf Nachfrage informierte Arne Benz, Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung Breuberg, dass die in Frage kommenden Flächen sich ausschließlich in Privatbesitz befänden.

Auch auf der anderen Seite des Bergs wird das Thema mit Interesse verfolgt. Auf Nachfrage erklärt dazu der Erste Bürgermeister von Obernburg, Dietmar Fieger (CSU), dass die städtischen Gremien sich noch nicht mit dem Bauvorhaben befasst hätten. Mit Beginn des förmlichen Verfahrens werde es, vergleichbar mit dem geplanten Windpark Wörth, eine Positionierung geben. Hier sei Obernburg als direkter Nachbar bei der Aufstellung des Bebauungsplans und der Änderung des Flächennutzungsplans involviert gewesen. Bei einer Gegenstimme habe der Stadtrat im Dezember 2021 keine Einwände gegen das Bauvorhaben in Wörth zu erkennen gegeben. Obernburg selbst komme im Regionalplan mit sogenannten Vorbehaltsflächen vor, die sich im Stadtwald befänden.

In Breuberg moderiert wurde der Infoabend vom Bürgerforum Energiewende Hessen, ein von der Landesagentur zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation mit der Bevölkerung und Kommunen ins Leben gerufenes Programm. Von Juwi veröffentliche Informationen und Daten zum Projekt stehen im Internet unter https://www.windpark-breuberg.de. Die Bürgerinitiative hält mit ihrem Auftritt https://www.gegen-windkraft-breuberg.de dagegen.

