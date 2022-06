Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Projektgruppe Ehrenamt bietet Vereinen im Kreis Miltenberg professionelles Coaching an

Manche Mitglieder sind nach Corona wohl für immer vergrault

Miltenberg 20.06.2022 - 11:52 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bereiten im Online-Meeting das Vereins-Coaching ab September vor: Alison Wölfelschneider, Joachim Schmitt (rechts oben) und Roland Fuchs. Der Reit- und Fahrverein Eichenbühl gehört zu den wenigen Vereinen im Landkreis Miltenberg, die ihre Mitgliederzahl während der Corona-Krise steigern konnten. Beim Musikverein Elsenfeld ist man froh, dass man endlich wieder zusammen musizieren kann. Vor kurzem gestalteten Vereinsmitglieder eine Prozession mit anschließendem Gottesdienst mit. Im September startet das neue Coaching-Projekt "MainVerein" der KAB-Initiative "Sozial & gerecht".

Mit einer Vereinszugehörigkeit ist es ein bisschen so wie mit einer Liaison: Man muss die Beziehung pflegen. Geschieht dies nicht, droht Entfremdung. Das erlebten laut Jens Engelbart viele Mitglieder des Schützenvereins: »Nach einem Jahr, in dem nicht mehr geschossen werden durfte, entdecken sie, dass es auch ohne den Verein geht.« Der Schützenverein ist diesbezüglich kein Einzelfall. Das erkannten die Mitglieder der »Projektgruppe Ehrenamt«, die 2021 aus der Veranstaltung »Open-Sozial« der KAB-Initiative »sozial & gerecht« hervorging. Um Vereinen im Landkreis zu helfen, will die Gruppe ab September ein individuelles Vorstands-Coaching namens »MainVerein« anbieten.

Gardemädchen verloren

Viele Vereine büßten durch die Corona-Krise Mitglieder ein. So auch der Roßbacher Fasenachtverein. »Wir haben mehrere Gardemädchen verloren«, berichtet Vereinsvorstand Jürgen Steinschaden. Nun setzt der Verein alles daran, die verbliebenen Jugendlichen zu halten. Die Idee eines Vorstände-Coachings begrüßt Steinschaden: »Es ist immer gut, etwas dazuzulernen.« Wobei das im Roßbacher Fasenachtverein ohnehin geschieht. Und zwar über den Fastnacht-Verband Franken, bei dem die Roßbacher Mitglied sind.

Für den Umgang mit der Corona-Krise gab es keine Vorlage. Jeder Verein stand neu vor der Frage: Wie kann das Vereinsleben aufrechterhalten werden? Ganz gelang das fast nie. »Auch unser Vereinsleben wurde beeinträchtigt«, sagt Herbert Luxem, der beim Musikverein Elsenfeld für die Jugend zuständig ist. Mit dem Einzelunterricht sei es zwar noch ganz gut weitergegangen. Gruppenstunden jedoch konnten nur noch online stattfinden. Das sei nicht ideal gewesen. Ein Coaching benötige sein Verein trotzdem eher nicht. Die Idee sei zwar gut. Aber man müsse sich vor Augen halten, dass ein Coaching Zeit bindet: »Und die brauche wir gerade dringend für unsere Vereinsarbeit.«

Reitverein legt zu

Ein Vorstands-Coaching ist auch für Daniela Leistenschlag vom Reitverein Eichenbühl gerade kein Thema: »Bei uns lief nun alles wieder völlig normal an.« Auch mit der Vereinsentwicklung ist die Vorstandsfrau zufrieden: »Ich weiß, dass vielerorts ein Mitgliederrückgang zu beklagen ist, doch wir haben weiter aufgebaut.« Rund 190 Menschen gehörten dem Reitverein Anfang 2020 an: »Aktuell haben wir 203 Mitglieder.« Reiten stehe hoch im Kurs: »Und die Menschen schätzen qualitativ hochwertigen Reitunterricht.«

Je stärker das Ehrenamt schwindet, umso stärker verarmt der ländliche Raum. Ehrenämtler sorgen für Kultur. Ehrenämtler schützen Insekten, Frösche und seltene Pflanzen. Ehrenämtler bieten sportliche Aktivitäten an. »Dass 50 Prozent der von uns befragten Vereine sagen, allein durch Corona habe das Vereinsleben gelitten, ist drastisch«, erklärt Joachim Schmitt, KAB-Bildungsreferent und Moderator der »Projektgruppe Ehrenamt«. Soeben schloss die Gruppe eine Online-Umfrage unter Vereinen im Landkreis ab. Das Ergebnis bestätigt die Mitglieder in ihrer Idee, ein Vereins-Coaching anzubieten. Ab sofort werden laut Schmitt qualifizierte Coaches rekrutiert.

Exklusiv für fünf Vereine

Dies ist möglich, weil die Projektgruppe in den vergangenen Monaten an Geld gelangte: Dank der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, der Sparkasse und dem Landratsamt stehen 10.000 Euro zur Verfügung. Ab September sollen mit diesem Geld fünf ausgewählte Vereine über ein halbes Jahr hinweg monatlich ein professionelles Coaching erhalten. Die Vereine selbst zahlen nur einen bescheidenen Obolus von 20 Euro pro Sitzung. Sowohl Coaches als auch Vereine können sich aktuell noch für eine Teilnahme am Pilotprojekt bewerben.

Professionelles Coaching ist laut Joachim Schmitt eine hochwirksame Methode zur Lösungsfindung in Phasen, in denen man nicht recht weiß, wie es weitergehen soll. Ein mögliches Thema wäre laut Roland Fuchs aus Amorbach, Mitglied der Projektgruppe, die Frage, wie man sein Image aufpolieren könnte, um neue Mitglieder zu gewinnen. Und zwar vor allem mit Blick auf die Jugend: »Aktuell lastet die Hauptarbeit in den Vereinen auf der Altersgruppe ab 40.« Alison Wölfelschneider, Sprecherin der Projektgruppe, bestätigt, dass die Jugendarbeit stark gelitten hat: »Viele Vereine könnten deshalb einen weiteren Lockdown im Herbst kaum verkraften.«

Das innovative Projekt sucht in Bayern seinesgleichen. Laut Joachim Schmitt gibt es zwar einzelne Vereine, die von sich aus auf die Idee kamen, einen Coach anzuheuern. Ein vereinsspezifisches Coaching-Angebot, wie es derzeit in Miltenberg vorbereitet wird, existiert jedoch noch nicht. Nach Einschätzung des Freiwilligenmanagers ist das Projekt wichtiger denn je, da sich die Belastungen für Ehrenamtliche durch den Krieg weiter potenzierten. »Viele Menschen haben das Gefühl, völlig ausgeliefert zu sein, das kann lähmen.« Coaching helfe in dieser Situation, wieder handlungsfähig zu werden.

Pat Christ

Zahlen und Fakten: Vereinsumfrage Über hundert Vereine beteiligten sich an der Online-Umfrage der KAB-Initiative "sozial & gerecht", die bis Ende Mai lief. Nur rund 40 Prozent der Vereine gaben an, dass sie inzwischen wieder im selben Umfang wie vor der Corona-Krise Vereinsarbeit leisten. Bei rund der Hälfte schwand die Zahl der aktiven Mitglieder. Für fast 65 Prozent aller Vereine ist die Ungewissheit mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Krise im Herbst die aktuell größte Herausforderung.