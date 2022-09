Projekt rund um zeitgenössischen Tanz kommt in den Kreis Miltenberg

Kulturreferat will Bürger ab Oktober zum Mitmachen animieren

Miltenberg 27.09.2022 - 13:03 Uhr 2 Min.

Bis 2025 sollen die Kreisbewohner bei einem vom Kulturreferat angestoßenen Projekt die Möglichkeit haben, in die Symbiose von Tanz und Musik einzutauchen. Herzstück ist Emanuele Soavi und sein Ensemble aus Köln. Bei den Tanz-Terminen soll eine Zugehörigkeit zwischen Tänzern und den Menschen am Untermain geschaffen werden.

Juliana Fleischmann, Kulturreferentin des Landkreises, ist es gelungen, eine Förderung der Kulturstiftung des Bundes anzuzapfen. Sie will nun bis 2025 »Tanz in ganz großer Form« anbieten. Herzstück des Projektes ist Emanuele Soavi und sein Ensemble aus Köln. Diese Tanzcompany hat sich ganz dem zeitgenössischen Tanz verschrieben. Sie bringt zudem die Flexibilität mit, die im Landkreis erforderlich ist, denn große Festspielbühnen gibt es nicht. So sind bis 2025 auch kleinere Aufführungen etwa in den alten Rathäusern von Stadtprozelten und Miltenberg geplant.

Öffentliche Probe

Los geht es bereits am 4. Oktober mit einem offenen Training der Kölner Tanzcompany, das zum Zusehen und Mittanzen einlädt. Es folgt eine öffentliche Tanzprobe zum Tanzabend »Gezeiten«, bei dem ein Blick hinter die Kulissen geworfen werden darf.

»Wir haben bis 2025 sechs feststehende Termine eingebucht«, erklärt Kulturreferentin Fleischmann. Aber es bestehe jederzeit die Möglichkeit, eigene Ideen oder Projekte einzubringen. Sie erhofft sich Rückmeldungen von Vereinen, Gardegruppen, Musik- und Tanzschulen sowie Schulen mit musikalischer Ausrichtung. »Wir wollen bei dem Projekt bis 2025 die Bevölkerung mitnehmen«, betont Fleischmann. Die Tanzcompany gehe gerne auf spezielle Wünsche ein, suche den Kontakt zur Bevölkerung, wolle etwas zusammen entwickeln.

»Behutsam heranführen«

Das bestätigt auch Achim Conrad vom Management der Tanzcompany. Für die Company sei es ein Pilotprojekt, sagt er. »Wir präsentieren eine Kunstform, den zeitgenössischen Tanz, und wollen die Menschen behutsam heranführen und natürlich begeistern«, kündigt Conrad an. Da seien schon viele Überlegungen im Gange, wie man das am besten aufbaue und umsetze. Zumal man sich nicht in der gewohnten Umgebung, nämlich Köln, bewege. Die Tanzcompany freue sich auf dieses Projekt, das sie immerhin bis 2025 beschäftigen werde.

Wem das Tanzen nicht liegt, der hat die Chance, sich im Rahmen der dazugehörigen Fotographie- und Schreibprojekte einzubringen. Die Tanzcompany arbeitet mit einem niederländischen Fotograf zusammen, der zeigt, wie Bewegung in der Fotografie eingefangen werden kann. Und wie halte ich Tanz in Schriftform fest? Auch hier gibt es Tipps, welches Vokabular sich eignet, wie der Textaufbau gelingt.

Im Mittelpunkt stehen aber Tanz und Musik, denn die Musiker sitzen direkt auf der Bühne, so dass die tänzerische Umsetzung hautnah miterlebt werden kann. Die Musik ist ein wichtiges Medium beim Tanz, so Kulturreferentin Fleischmann. Sie betont, dass es nicht nur um klassische Musik geht, sondern dass auch mal ein DJ auf der Bühne stehen kann. »Es entsteht ein Gesamtkunstwerk«, ist Juliana Fleischmann überzeugt.

Nach dem ersten Gastspiel (siehe Hintergrund) sind pro Jahr zwei weitere Auftritte der Tanzcompany geplant. Es soll eine Zugehörigkeit zwischen Tänzern und den Menschen am Untermain geschaffen werden. Und vielleicht erfüllt sich dann der Traum, dass etwas Eigenes, ein für den Landkreis einzigartiges Tanzprojekt entwickelt und realisiert wird.

Kartenvorverkauf: Landratsamt Miltenberg. Weitere Infos auf: https://tanz.landkreis-miltenberg.de/

Annegret Schmitz