Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Problemwolf als Ablenkungsmanöver - oder: Wenn Alltagsfragen auf der Strecke bleiben

Ein aktuelles Beispiel

Miltenberg 24.01.2022 - 16:18 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ralph Keller ist Vorsitzender des BJV Miltenberg und stellvertretender Bezirksvorsitzender des BJV Unterfranken.

Schon das Wort »Wolf« verspricht maximale Aufmerksamkeit. Man könnte fast meinen, der Wolf ist neben Corona die zweitgrößte Gefahr, die uns bedroht. Aktueller Fall: Problemwolf GW 2425m wurde von der Bezirksregierung Oberbayern zum Abschuss freigegeben. Ein Gericht hat diese Entscheidung kassiert, was wiederum von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bedauert wird.

Die Ministerin hat in ihrem Alltag oft mit weitaus profaneren Dingen zu tun als mit Wölfen. Sie ist zum Beispiel Schirmherrin des Kalenders »Wald, Wild und Wasser« und posiert für ein entsprechendes Foto mit den Präsidenten der Jagd- und Fischereiverbände. Der aufwendig gemachte Kalender enthält Unterrichtsmaterial für Grundschüler. Seit rund 30 Jahren ist das so.

Dass die Kalender zu den Lehrkräften und in die Klassenzimmer kommen, ist Aufgabe der örtlichen Jagdverbandsvertreter. Für Miltenberg ist Ralph Keller zuständig. Er macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. Nur die Grundschulen in Dorfprozelten und Weilbach hätten Interesse. Keller macht den Schulen keinen Vorwurf, die seien durch Corona ohnehin stark belastet. Er hinterfragt vielmehr kritisch, inwieweit analoge Produkte und Vertriebswege, gerade auch für einen modernen Unterricht, noch zeitgemäß sind. Er fragt auch nach den Kosten. Der großformatige Kalender wird aus den Jagd- und Fischereiabgaben bezahlt.

Um welche Summe es geht, wie hoch die Auflage ist und ob an eine Digitalisierung gedacht wird, hat der Jagdverband in München trotz mehrfachen Nachfragens unserer Redaktion nicht mitgeteilt. Das Ministerium seinerseits verweist an den Jagdverband. Dass die Fragen unbeantwortet bleiben, ist für Ralph Keller symptomatisch. »Die sind mit dem Wolf beschäftigt.«

Wobei der Wolf für ihn nur ein Beispiel dafür ist, dass Debatten in München an den Bedürfnissen vor Ort vorbeigehen. »Da prallen Welten aufeinander«, sagt er. Verständnis für die Sicht der anderen - Fehlanzeige! Dabei wäre es gerade für den Natur- und Klimaschutz unverzichtbar, dass alle an einem Strang ziehen, findet Keller. Dazu gehört auch, dass Dinge, die man seit 30 Jahren macht, auf den Prüfstand gestellt werden.

Dass man zeitgemäß arbeitet, transparent und (auch) digital. Da geht es längst nicht nur um den Wandkalender 2022. Der Wolf, der so im Fokus steht, kommt übrigens nicht darin vor. Aber wen überrascht das? Renate Ries

re