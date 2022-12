Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Private Silvesterfeuerwerke: Schön für uns, Horror für die Natur

BUND_kreisgruppe Miltenberg appelliert, auf eigene Böller zu verzichten

Miltenberg 23.12.2022 - 14:08 Uhr < 1 Min.

Wie wird Silvester dieses Jahr aussehen?

Zum Jahreswechsel lassen es die Deutschen laut BUND für über 100 Millionen Euro so richtig krachen. Das laute Knallen der Böller und Raketen an Silvester löse jedoch bei Wildtieren Panik aus. Dabei müssten sie alle im Winter mit ihrer Energie haushalten.

»Singvögel, Tauben und Enten flüchten bei dem nächtlichen Lärm blindlings und können durch den hohen Energieverbrauch in lebensbedrohliche Situationen geraten«, erklärt Julia Woller, stellvertretende Kreisvorsitzende. Es könne Tage und Wochen dauern, bis sich die Tiere von diesem Schock erholt haben. Ähnlich sei es bei Eichhörnchen. Jedes Jahr würden nach der Silvesternacht verstörte Tiere aufgefunden, die dann in Auffangstationen landen, so Woller weiter. Und sogar winterschlafhaltende Tiere wie Igel könnten durch die Böller gestört werden, schlimmstenfalls sogar aufwachen und überlebenswichtige Energiereserven verlieren. Auch Haustiere leiden laut BUND unter der Knallerei, besonders Hunde und Katzen wegen ihres guten Gehörs.

Werden Feuerwerkskörper gezündet, steige die Belastung der Luft mit Schadstoffen explosionsartig an, geben die Naturschützer darüber hinaus zu bedenken. Der Feinstaub - laut Umweltbundesamt ist die Luftbelastung am Neujahrstag vielerorts so hoch wie sonst nie - schade der Gesundheit.

Wer auf ein eigenes Feuerwerk verzichtet schone die Natur, die eigene Gesundheit und den Geldbeutel und vermeide Müll, so der BUND. Der Energieaufwand bei der Herstellung von Raketen und Böllern ist laut Julia Woller enorm. Und: In Zeiten von Klima- und Energiekrise sollte jeder seinen Beitrag leisten und auf das eigene Feuerwerk verzichten.

bam