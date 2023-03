Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Premiere im Erlenbacher Kino: Odenwälder zeigt althergebrachte Landwirtschaft

"Die Hüb­ners und Ich"-Regisseur im Interview

Erlenbach a.Main 05.03.2023 - 18:02 Uhr 1 Min.

Oliver Wörner, Kameramann und Regisseur aus Bad König.

Wie unterscheidet sich der zweite Teil der Hübners vom ersten?

Im zweiten Teil kommen die Hübners mehr zu Wort. Er ist auch geprägt von der Arbeit im Wald, die den Löwenanteil ausmacht. Noch dazu habe ich den Charme der Hübners motiviert, um sie noch näher ans Publikum zu bringen.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie in Ihren Filmen "unspektakulär neue Wege" gehen wollen. Was heißt das?

Gerade bei den Hübners war es eine Gratwanderung der Ruhe, des Nicht-Forderns und der grenzenlosen Kreativität hinter der Kamera. Der Film zeichnet sich wiederum wie im ersten Teil der Hübners durch einen hohen Anteil der epischen Bilder aus, die sphärenhaft das Publikum zum Träumen einladen.

Was motiviert sie, diese bewusst unspektakulären Filme über das ländliche Leben im Odenwald zu drehen?

Ich finde es wichtig, diese Enklaven der traditionellen Landwirtschaft der kleinen Höfe in Wort und Bild festzuhalten, da sie Verschwinden in unserer Welt der Massentierhaltun. Ich möchte etwas gegen den Verlust des Bezugs zur klassischen Landwirtschaft unternehmen.

Ohne die drei Hübners wären diese Filme nicht denkbar. Welche Rolle spielen sie im zweiten Teil?

Auch im zweiten Teil gibt es keine Rollen und Vorgaben. Die Hübners funktionieren nur als Trio. Die mittlerweile eingetretene Akzeptanz zur Kamera ließ mich spektakuläre Bilder einfangen, die im großen Set mit all der Technik unmöglich zu realisieren gewesen wären.

Sie planen außerdem demnächst einen Zwei-Stunden-Film namens "Die Tränen der Frau Luna". Wann können Filmfreunde damit rechnen?

Der Film steht soweit parat. Die Preview wird im Kino in Erlenbach sein - mit ganz besonderen Ehrengästen, bestehend aus Nachfahren der porträtierten Menschen und Gästen aus verschiedenen Bundesländern. Hierzu ist ein kleines Publikum zugelassen, welches sich beim Hübner-Film für die exklusive Preview anmelden kann; die Karte liegen auf den Sitzplätzen. Sie sind nur begrenzt, daher schnell nachschauen, ob auf dem Platz eine Einladung liegt.