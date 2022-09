Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Premiere im B-OBB: Kleidertausch kommt gut an

Aktion: Erste öffentliche Veranstaltung im Obernburger Bürgerhaus im Rahmen der Fairen Woche 2022

Obernburg 23.09.2022 - 18:36 Uhr < 1 Min.

Auf reges Interesse stieß der Kleidertausch im Rahmen der Fairen Woche in Obernburg, gleichzeitig erste Veranstaltung im Bürgerhaus B-OBB. Foto: Ruth Weitz

Als erste offizielle Veranstaltung im neuen Bürgerhaus B-OBB in Obernburg hat in dieser Woche ein Aktionstag im Rahmen der Fairen Woche 2022 unter dem Motto »Fair steht dir #fairhandeln für Menschenrechte weltweit« stattgefunden, die sich mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und nachhaltigem Wirtschaften in der Textil-Lieferkette beschäftigt.

Große Resonanz

Stadtjugendpflegerin Lena Giegerich hatte im B-OBB einen Kleidertausch organisiert. Die Besucher sollten zwei gut erhaltene Textilien mitbringen und durften sich unter den Waren etwas für den eigenen Bedarf auszusuchen. Bürgermeister Dietmar Fieger zeigte sich erstaunt über die Präsentation, die Vielfalt und die Resonanz aus der Bevölkerung.

Nächster Termin steht

Der Steuerkreis Fair Trade in Obernburg und das B-OBB wollen angesichts des Erfolgs nun jeden zweiten Monat den Kleidertausch im Gebäude am neuen Altstadtkindergarten anbieten. Nächster Termin: 22. November, 17 Uhr.

ruw