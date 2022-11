Preisexplosion bei Beton und Stahl: So geht eine Elsenfelder Firma damit um

Immer mehr Hür­den im Arbeitsalltag

Elsenfeld 23.11.2022 - 13:58 Uhr 2 Min.

Element-Treppen aus Beton lassen sich in kürzester Zeit montieren.

Al­lein die Her­stel­lung von Ze­ment, Be­ton und Stahl be­nö­t­igt viel En­er­gie, zu­sätz­lich wer­den die Un­ter­neh­men, die ih­re Pro­duk­te zu den Kun­den trans­por­tie­ren müs­sen, noch durch die ho­hen Treib­stoff­p­rei­se be­las­tet. Ein von der Si­tua­ti­on be­trof­fe­nes Un­ter­neh­men ist die Fir­ma Hof­mann Be­ton­tei­le aus El­sen­feld, die kon­struk­ti­ve Fer­tig­tei­le und Fer­tig­t­rep­pen so­wie Halb­fer­tig­tei­le und Wän­de aus Be­ton her­s­tellt. Mit Ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Höh­ne hat un­ser Me­di­en­haus dar­über ge­spro­chen, wie sich die Si­tua­ti­on der­zeit dar­s­tellt und vor wel­chen Hür­den die Bran­che steht.

Ihre Produkte werden regional und überregional vor allem an Bauunternehmen und Bauträger veräußert. Das Unternehmen kann fast den gesamten Bereich der Betonfertigteile für eine Baustelle abdecken - ein großer Wettbewerbsvorteil gegenüber Fertigteilunternehmen, die nur eine Produktgruppe liefern können. So konnten die etwa 100 Mitarbeiter auch während Corona ohne Kurzarbeit durchgehend beschäftigt werden. Bis zu 50 Leiharbeiter decken den darüber notwendigen Mehrbedarf an Personal zu Spitzenzeiten ab.

Bis 200 Prozent

Jetzt bestimmen explodierende Preise der Vorlieferanten und eigene Energiekosten zunehmend den Alltag dieses energieintensiven Betriebes. Zur Herstellung ihrer Teile benötigen sie Wasser, Zement, Kies und Stahl und haben hohe Transportkosten, da bei den größeren Stützen lediglich ein Teil auf einen Lkw geladen werden kann, der diese dann zu den bis zu 200 Kilometer entfernten Baustellen transportiert. Die Kosten für die zugekauften Produkte sind enorm gestiegen: Zement wurde bis zu 60 Prozent teurer, Stahl zwischenzeitlich um bis zu 200 Prozent und die Transportkosten um etwa 30 Prozent.

Daher ist es nicht verwunderlich, wenn die gesamte Wertschöpfungskette ihre gestiegenen Kosten nach unten bis zum Bauherren weiterreicht. Dort kann es dann kritisch bei der Realisierung der geplanten Baumaßnahme werden, denn durch die enorm gestiegenen Kosten besteht die Gefahr, dass dieser das Projekt finanziell nicht mehr stemmen kann. Für den Bauherrn kommt außerdem noch der erhöhte Zinsaufwand sowie Mehrkosten durch neue gesetzliche Bauvorschriften hinzu, die einzuhalten sind. Die Zahl der Baugenehmigungen besonders bei Einfamilienhäusern nimmt derzeit rapide ab, von einem hohen Einbrechen der Nachfrage muss daher ausgegangen werden.

Auswirkungen unklar

Inwieweit das alles Auswirkungen auf das Fertigteilunternehmen Hofmann hat, bleibt abzuwarten. "Der Mittelstand hat schon immer flexibel auf veränderte Marktsituationen reagiert, und wir werden auch in einem unsicherer werdenden Umfeld mit den vielen Unwägbarkeiten umzugehen wissen", erklärt Höhne. Ihm ist allerdings nicht klar, wie unter diesen Bedingungen zusätzlich die 400.000 Häuser gebaut werden, die laut Bundesregierung neu errichtet werden sollen.

Weniger auskunftsfreudig zeigen sich andere angefragte Betriebe, die ihr Geld mit Baustoffen verdienen. Sie möchten nicht namentlich genannt werden, denn ein entsprechender Zeitungsartikel mit ihren Überlegungen könnte für Unruhe bei ihrem Personal, den Lieferanten und ihren Kunden sorgen.

Schließungen befürchtet

Sie verweisen auf eine Pressemitteilung von Heidelberg Materials (früher Heidelberg Cement), wo nach ihren Angaben die Probleme der Branche recht zutreffend beschrieben würden. Darin heißt es, die explodierenden Energiepreise drücken immer mehr deutsche Unternehmen an die Wand. Werksschließungen in Deutschland könnten nicht mehr ausgeschlossen werden, falls die Preise dauerhaft so hoch bleiben. Ein einmal geschlossenes Werk werde sicherlich auch nicht mehr in Betrieb gehen.

Hans-Jürgen Freichel