Preis für Renovierung des Ochsen in Mönchberg

Mönchberg 23.09.2022 - 13:20 Uhr < 1 Min.

Bei dem Projekt handle es sich um ein Gebäude mit einer bemerkenswerten Geschichte, betonte Dotzel. Seit bald 300 Jahren hätten die verschiedenen Inhaber in der Mönchberger Traditions-Gaststätte ihre Gäste verwöhnt. Im Saal des Ochsen sei getanzt, geheiratet und getauft worden, sagte Dotzel. "Nachdem das Gasthaus fast 45 Jahre geschlossen war, öffnete der jetzige Besitzer Yusuf Özdem im vergangenen Oktober den Ochsen aufs Neue - und hatte trotz Corona von Anfang an durchschlagenden Erfolg." Allerdings steckten auch rund zehn Jahre harte Arbeit in dem renovierten historischen Gebäude.

jo