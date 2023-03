Powerfrau, Perfektionistin und Provokateurin

Kabarett: Niederbayerische Künstlerin Lisa Fitz erstmalig in der Amorbacher Kulturbühne »Zehntscheuer« mit ihrem Proramm »Dauerbrenner« zu Gast

Amorbach 13.03.2023 - 15:53 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit eindringlicher, bayerischer Sprachgewalt möchte sie Augen öffnen und kämpft unermüdlich für soziale Gerechtigkeit. Das untermalt sie gerne mit ihrem ordentlichen »Bumms« in der Stimme, der vorübergehend auch Mikrofone an die Grenzen bringt. In ihrer ersten Programmhälfte, die eine Zeitreise in ihre Vergangenheit war, streifte sie schöne, unschöne oder amüsante Szenen ihrer Karriere, schwelgte zusammen mit ihrer bunten Hippie-Gitarre in 70er-Zeiten und ließ alte Politikergrößen, wie zum Beispiel Strauß oder Stoiber wiederaufleben. Sie erzählte unverblümt ein paar köstliche Hinter-den-Kulissen-Geschichten wie zum Beispiel, dass ihre Karriere mit einem Engagement als Moderatorin für eine Volksmusiksendung beim Bayerischen Fernsehen begann, aber wenige Zeit später zum Leid ihres Vaters und damaligen Managers abrupt endete, weil sie lieber Rolling Stones statt Dirndl mag. »Daraufhin kannst Du ja später nur Kabarett machen« meinte sie spöttisch.

Mit dem Namen Lisa Fitz verbindet man seit Jahrzehnten ein rebellisches Frauenzimmer, die partout ihr niederbayerisches Mundwerk nicht halten kann und will. Sie ist Rocklady, Luder, Provokateurin, Powerfrau, Komponistin, Sängerin, Vollprofi, Perfektionistin und vieles mehr. Auf jeden Fall ist sie Kult. Ihre Programme haben ihr in den letzten 40 Jahren, bei ihren über 4000 Auftritten, oft Ärger eingebracht, aber auch großen Erfolg. Bis heute hat sie sich trotz Gegenwind nie unterkriegen lassen, ist sich treu geblieben. Sie ist mit ihren beneidenswert gutaussehenden 71 Lenzen immer noch authentisch, mutig, rebellisch und herrlich unangepasst. Sie hinterfragt, kritisiert und demontiert süffisant politische Luftblasen, wie zum Beispiel die »diletantische, unfähige Corona-Politik« oder zahlreichen Fauxpas der derzeitig Regierenden. Besonders die Kapriolen des Gesundheitsministers Karl Lauterbach haben es ihr angetan. »Ministerpräsident Franz-Josef Strauß mag ja eine zwielichtige Person gewesen sein, aber Strauß habe stockbesoffen immer noch das intelligentere Interview gegeben als Karl Lauterbach stocknüchtern«.

Im zweiten Teil gab es abermals sozial-politische Utopien, speziell wieder aus der Corona-Politik. Merkels berühmter Satz »Kultur ist nicht systemrelevant« sollte ins Guiness-Buch der Rekorde als dümmster Satz des Jahrhunderts aufgenommen werden, sagte sie. Europa, Grünen-Politik, hochmoderne, weibliche Sexpuppen, Ehe- und Nachbarstreitereien und viele andere Themen mehr - es gab, wie immer bei der Fitz, keine Tabus und nichts war oder ist ihr peinlich. Ihr Programm endete mit dem emotionalen fragenden Lied - »Deutschland, Quo Vadis« und dem Satz: »Es ist schwieriger, jemanden hinters Licht zu führen, dem es einmal aufgegangen ist«.

Anja Keilbach