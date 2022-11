Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Post verspätet, Bewohner im Kreis Miltenberg verärgert - Konzern bezieht Stellung

Klagen über verspätete Zustellung

Obernburg 01.11.2022 - 10:44 Uhr 4 Min.

Wieder nichts drin im Briefkasten. Auch Elfriede Reis aus Obernburg ist sehr verärgert. Sie sagt, dass sie immer pünktlich bezahle und deshalb auch möchte, dass die Post und ihre abonnierten Zeitschriften pünktlich in ihrem Briefkasten sind.

Auch in Obernburg gibt es Bürger, die ihre Post zu spät bekommen. Wir haben deswegen bei der Deutschen Post DHL Group nachgefragt und eine Stellungnahme des Konzerns erhalten (siehe Hintergrund).

Elfriede Reis aus Obernburg ist ebenfalls betroffen und sehr verärgert. Die 81-Jährige hat neben der lokalen Tageszeitung auch zwei Zeitschriften abonniert. Doch die beiden Hefte kommen immer häufiger verspätet. »Manchmal sogar eine Woche später«, sagt Reis. Sie ist deshalb stinksauer. »Früher sind meine Zeitschriften immer pünktlich gekommen. Mittlerweile kommen sie immer mit Verspätung«. Reis hat deshalb bei der Redaktion einer der Zeitschriften angerufen. »Die waren sehr freundlich und haben mir sogar einen Gutschein angeboten«, erzählt sie. Sie hätten aber gesagt, das liege nicht an ihnen, sondern an der Post.

Auf Rezepte warten

Die Senioren berichtet weiter, dass sie sehr viel liest und sich immer schon auf den Tag freut, wenn ihre beiden Zeitschriften erscheinen. »Ich bezahle immer pünktlich und möchte deshalb auch, dass die Zeitschriften pünktlich in meinem Briefkasten sind«. Schlimm findet es Reis, wenn ältere Menschen auf postalisch verschickte Rezepte vom Arzt warten müssen, die sie dringend brauchen. Reis jüngstes Rezept sei mit einwöchiger Verspätung gekommen. »Zum Glück war es nicht lebensnotwendig«, sagt sie.

Früher hat es Reis immer gefreut, wenn der Postbote mittags kam und sie ein kurzes »Hallo wie geht's« mit ihm wechseln konnte. Es sei immer ein familiäres Verhältnis gewesen. Heute sehe sie keinen Postboten mehr. Reis glaubt nicht, dass es an den Zustellern liegt. »Ich will den Zustellern keine Schuld geben, aber darauf hinweisen, dass die Kunden drunter leiden.« Sie appelliert an die Deutsche Post, die Angelegenheit zu regeln.

Auch Ferdinand Kern (78) aus Obernburg hat in jüngster Zeit Probleme mit der Post. Er hat deswegen am 19. September einen Brief an die Deutsche Post geschrieben und sich über die verspätete Zustellung von Briefen und Paketen beschwert.

Bisher war Kern im Großen und Ganzen mit dem Service der Deutschen Post zufrieden. »Es gab zwar immer mal wieder Unzulänglichkeiten, welche jedoch kurzfristig vor Ort gelöst werden konnten.« Was für Kern jedoch keinesfalls hinnehmbar ist, ist, dass er seit dem 14. September keinen Brief mehr erhalten hat. Auch Kerns Ehefrau erwarte sehr dringend ein Rezept.

Was ist mit der Post los? Viele Bürger, die derzeit zu ihrem Briefkasten gehen, haben es inzwischen bemerkt. Bei der Briefzustellung ist der Wurm drin.

Für Ferdinand Kern und seine Frau ist das alles sehr ärgerlich. Er erzählt, dass mit den Zustellern vor Ort eigentlich ein gutes und entspanntes Verhältnis besteht. Die Zusteller, die sehr fleißig und bemüht sind, die Kunden zufrieden zu stellen, bekommen den Unmut der Kunden zu spüren, für welchen sie jedoch nichts können, sagt Kern. Er versucht deshalb zwischen den Arbeitsabläufen, die nicht funktionieren und den Angestellten zu unterscheiden. Kern vermutet, dass das System der Deutschen Post nicht mehr reibungslos funktioniert und dass Corona und Krankheitsmeldungen dazu beitragen. Das Management müsse Schwachstellen erkennen und ausmerzen.

Dem ehemaligen Obernburger Stadtrat flatterte am 27. September die Antwort vom Kundenservice der Deutschen Post AG ins Haus. Dort werde die verspätete Zustellung bedauert. Grund seien mehrere kurzfristige Personalausfälle. Obwohl von benachbarten Zustellbezirken jeweils Teile übernommen worden seien, habe man es innerhalb der zulässigen Höchstarbeitszeit nicht immer geschafft, die vorliegende Post vollständig auszuliefern. Die Postboten seien aber angehalten, die Auslieferungen der Sendungen am nächsten Werktag dort zu beginnen, wo sie am Vortag beendet wurden. Als Entschuldigung habe der Konzern ein paar Briefmarken beigelegt.

Stress nimmt zu

Eine Zustellerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt, dass zwei Drittel der Mitarbeiter erschöpft und deshalb krank seien. Aber nicht nur wegen Corona, sondern wegen der vielen Arbeit. Die Zustellerin erklärt weiter, dass durch den Personalmangel der Stress für die Verbliebenen, die die Lücken füllen müssen, immens zunimmt. Der Rest der Zusteller müsse die Arbeit auffangen und zuerst die Ersatzbezirke und dann die eigenen Bezirke austragen.

»Das ist nicht zu schaffen und deshalb bleibt die Post halt liegen«, so die Post-Angestellte. Zudem nehme die Zahl der Pakete durch Internet-Bestellungen seit Jahren ständig zu. Die Briefträger der Deutschen Post arbeiteten mit Hochdruck, seien aber in vielen Fällen einfach überlastet.

MARTIN ROOS

Hintergrund: Stellungnahme der Deutschen Post DHL Group Der Konzern entschuldigt sich in einer Stellungnahme, dass es im Kreis Miltenberg leider nach wie vor in einigen Zustellbezirken personelle Engpässe und dadurch Verzögerungen bei der Briefzustellung gebe. Die Deutsche Post DHL Group bittet in dem Schreiben um Verständnis angesichts einer nach wie vor sehr speziellen Situation, die viele Unternehmen und Institutionen vor Herausforderungen stelle. Denn die Corona-Pandemie mache um kein Unternehmen einen Bogen, auch um die Deutsche Post nicht: »Es triff daher zu, dass die Briefzustellung in einigen Bezirken im Landkreis momentan nicht in der Qualität erfolgt, wie es die Kunden gewohnt sind und wie das auch der eigene Anspruch ist.« Der Konzern tue betrieblich aber alles dafür, um auch in »diesen besonders herausfordernden Pandemie-Zeiten« die Funktion und Arbeitsfähigkeit der postalischen Netze aufrecht zu erhalten und etwaige Verzögerungen auf ein Minimum zu begrenzen, heißt es weiter. »Das ist im Großen und Ganzen auch gut gelungen, weil die Sicherheitsmaßnahmen greifen und weil man dabei auch auf die medizinische Inhouse-Expertise der Betriebsärzte setzen kann«, so die Mitteilung. Das gelte insbesondere für die Zusteller, für die Homeoffice keine Option sei und die mit ihrer Arbeit vor Ort selbst während der Hochphasen der Corona-Krise für ein Stückchen mehr Normalität und Verlässlichkeit im Alltag vieler Menschen gesorgt hätten. Im Vergleich zu anderen Branchen, die ihre Dienstleistungen zum Teil massiv einschränkten und den Service für ihre Kunden sogar ganz streichen müssten, stelle man bundesweit stets eine flächendeckende Versorgung mit Briefen und Paketen sicher. »Wichtig ist, dass die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden weiter an erster Stelle steht«, ist dem Schreiben zu entnehmen. Um die Situation zu verbessern, stelle die Post momentan verstärkt neue Mitarbeiter ein, auch im Kreis Miltenberg. Dort laufe eine Mitarbeiter-Akquise. Allerdings bedürften neu eingestellte Mitarbeiter einer sorgfältigen Einarbeitung, bevor sie eingesetzt werden und für eine Entlastung der Stammbelegschaften sorgen könnten. »In den bundesweit 82 Briefzentren bearbeitet man werktäglich rund 49 Millionen Briefsendungen. 88 Prozent aller Inlandsbriefe erreichen ihre Empfänger in ganz Deutschland bereits nach einem einzigen Tag. Mehr als 95 Prozent erreichen ihre Empfänger nach spätestens zwei Tagen«, so die Mitteilung abschließend. (ro)