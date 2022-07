Positive Zwischenbilanz bei Gute Reise Hauck - Interview über Busse der Elsavatal-Linien und des Regiobus Miltenberg

Geschäftsführer Michael Bader im Gespräch

20.07.2022 - 17:03 Uhr 3 Min.

Michael Bader, Geschäftsführer des Un­ter­neh­mens Gu­te Rei­se Hauck Hauck-Reisen in Elsenfeld-Rück.

Herr Bader, welche Probleme haben sich durch den Standort abseits des Hauptsitzes ergeben?

Michael Bader: Keine. Ich bin der Meinung, dass wir uns wunderbar eingelebt haben und zu einem örtlichen Unternehmen geworden sind. Wir beschäftigen nur Einheimische. Sie kennen den Landkreis, sie wohnen hier und sprechen den heimischen Dialekt. Armin Löber, unser Niederlassungsleiter, leitet das Ganze nobelpreisverdächtig. Er wohnt in Faulbach im Landkreis und ist sozusagen unser Unternehmer im Unternehmen. Er ist der Chef und kümmert sich darum, ganz egal ob Putzfrau, Bürokraft oder Fahrer irgendein Problem haben. Außerdem kennt er natürlich den Landkreis und weiß, was die Schulen brauchen.

Hat es denn Fahrplanänderungen gegeben aufgrund solcher Bedürfnisse?

Ich habe tatsächlich mitbekommen, dass wir kurz- bis mittelfristig unter Einbeziehung aller Beteiligten, also Rektor, Lehrer, Eltern und Busfahrer, schon wirklich tolle Verbesserungen für manche Schulen erreicht haben. Das funktioniert, weil Armin Löber gut zuhören kann und schon durch kleine Anpassungen am Fahrplan echte Verbesserungen für Schüler und Schule vornehmen kann. Das macht er natürlich nicht alleine, seine Mannschaft zieht mit ihm an einem Strang. Alle haben Ideen, wie wir noch besser werden können.

Was läuft wider Erwarten besser oder schlechter?

Ich bin sehr zufrieden. Nichts läuft schlechter als gedacht. Wir entwickeln uns planmäßig. Eher läuft es noch besser als gedacht, nämlich insofern, als der Nutzen unserer großen Unternehmensgruppe noch mehr als erhofft aufgeht. Gerade in der Corona-Zeit hat sich das bemerkbar gemacht.

Inwiefern? Wie hat Corona die ursprüngliche Planung verändert, personal- oder streckenmäßig?

Am Personal und auch den Busstrecken hat sich nichts verändert. Vielmehr konnten wir alles aufrechterhalten, wir hatten nirgends größere Ausfälle - trotz Corona. Dabei kam zum Tragen, was ich mir vorstellte, als ich das Unternehmen Gute Reise Hauck übernommen habe. Ich hatte mir vorgenommen, eine Gruppe mit Zukunft zu gründen. Zum Beispiel ist uns einmal ein Bus durch einen Unfall ausgefallen, das konnte aber sofort kompensiert werden. In einem großen Unternehmen können Personal- und Fahrzeugausfälle leichter ausgeglichen werden. Wenn zum Beispiel in Miltenberg drei Busse fehlen, dann schicke ich eben zwei aus Berlin und einen aus Westheim nach Miltenberg.

Fehlen die dann nicht dort?

Das lässt sich durch Umschichtungen im Dienstplan auffangen. Je größer der Betrieb, desto leichter geht das.

Sie haben die Ausschreibung im Herbst 2020 auch deshalb gewonnen, weil Ihr Preis günstig war. Wird das jetzt zum Problem bei den hohen Spritkosten?

Nein, überhaupt nicht. Denn die Sprit- und Lohnkosten sind indexiert. Das bedeutet, dass wir die Mehrkosten an den Kunden, in dem Fall den Landkreis, weitergeben können. Das betrifft sowohl Tariferhöhungen für das Personal als auch Betriebskostenerhöhungen. Das wäre aber bei unseren Mitbewerbern ganz genauso gewesen. Unser günstiger Preis ist immer noch ein Vorteil. Denn wenn sich ein niedrigerer Preis prozentual erhöht, ist es dann noch mal weniger, als wenn sich ein höherer Preis um die gleiche Prozentzahl erhöht. Wir sind an den Tarifvertrag gebunden.

Wie verändert das 9-Euro-Ticket die Auslastung?

Ich habe noch keinen Aufschrei von Armin Löber gehört, also wird es schon passen. Mir wurde tatsächlich noch nichts berichtet, aber ich gehe davon aus, dass die Auslastung im Nahverkehr noch deutlich ansteigen wird. Auf unser Reisegeschäft wird das 9-Euro-Ticket eher keine Auswirkung haben, weil das ganz unterschiedliche Zielgruppen sind.

Wie lautet Ihr Fazit nach einem Jahr hier Kreis Miltenberg?

Ich ziehe ganz klar ein positives Fazit. Wir würden es wieder machen und fühlen uns wohl. Was soll ich sagen, die Mitarbeiter sind ja Hiesige. Wir sind vor Ort, auch wenn ich persönlich nicht vor Ort anwesend, sondern in Westheim, im schönen Fränkischen Seenland bin. Aber ich bin nicht wichtig, es funktioniert auch ohne mich sehr gut.

Hintergrund: Die Buslinien im Landkreis Miltenberg Insgesamt 15 Buslinien im Kreis Miltenberg werden gemeinwirtschaftlich betrieben: Kostenträger ist der Landkreis. Sieben Linien, die Elsavatal-Linien 64, 65 und 69 und der Regiobus Miltenberg mit den Linien 81, 83, 85 und 87, die zwischen Miltenberg und Erlenbach, Wertheim und Berndiel verkehren, werden von Baders Unternehmen Gute Reise Hauck gefahren. Das Großheubacher Unternehmen Ehrlich Touristik bedient die acht Linien des Regiobus Amorbach sowie die fünf eigenwirtschaftlich - also ohne öffentliche Mittel - betriebenen Linien des Stadtbus Miltenberg. Die VU (Verkehrsgesellschaft Untermain) betreibt die Linien 56, 60 bis 63, 67, 68, 71, 62a, 73, 74, 76, 78 und 79 eigenwirtschaftlich, die an Aschaffenburg anbinden beziehungsweise Schulverbände bedienen. Darüber hinaus existieren landkreisübergreifende Linien, um die Anbindung zu den Nachbarn sicherzustellen. Die Fahrplankilometer auf VAB-Linien im Kreis Miltenberg teilen sich wie folgt auf: Gute Reise Hauck: 980.000 Kilometer, Ehrlich Touristik gemeinwirtschaftlich: 300.000 Kilometer, eigenwirtschaftlich: 520.000 Kilometer, VU eigenwirtschaftlich: 1.500.000 Kilometer. »Die Fahrleistungen sind nur Prognosen, die sich zum Beispiel durch Angebotsanpassungen, Umleitungen, Umplanungen oder Zusatzbestellungen ändern können«, erklärt Tim Haas, Mobilitätsbeauftragter für den Kreis. (Andrea Hammerl)