Positive Prognose für Müllentsorgung im Kreis Miltenberg

Abfallwirtschaftsamt hofft auf Wechsel des Abfuhrunternehmens und auf Verständnis der Bürger

Nicht entleerte Mülltonnen am Straßenrand sollen bald der Vergangenheit angehören.

In der Vergangenheit gab es Engpässe bei der Müllabfuhr, sei es durch Fahrer- oder Fahrzeugmangel. Leiterin des Abfallwirtschaftsamts Ruth Heim: »Es ist nicht wegzudiskutieren, dass die Leistungen des von uns beauftragten Abfuhrunternehmens in den letzten Wochen unzureichend waren, dass zum Beispiel teilweise ganze Straßenzüge nicht am Abfuhrtag abgefahren wurden.« Seit Auftreten der Probleme habe die Firma Remondis das Entsorgungsunternehmen Seger unterstützt und die Aufgabe ab Dezember komplett übernommen.

Tonnen zunächst stehenlassen

Was tun, wenn am Abholtag die Tonnen abends noch voll sind? Nicht entleerte Tonnen sollten grundsätzlich zwei bis drei Tage stehengelassen werden, so dass die Müllabfuhr das nicht erfüllte Tagespensum nachholen kann, sagt Heim. Für den Fall, dass dann keine Entleerung erfolgt, hat das Abfallwirtschaftsamt eine Hotline eingerichtet. Diese nimmt Beschwerden an, prüft sie und klärt den Anrufer über die Ursache auf, so dass eine Lösung gefunden werden kann.

Amtsleiterin Heim appelliert dabei an mehr Verständnis und Wertschätzung für die Arbeit der Müllwerker. »Ich möchte positiv in die Zukunft schauen, da wir hoffen, dass es jetzt besser wird,« fasst Heim die aktuelle Situation zusammen.

Christine Seger, Geschäftsführerin der bislang beauftragten Seger Transporte, begründet den Abschied ihrer Firma aus dem Kreis Miltenberg: »Ein Standort, der nur kommunal betrieben wird, war für uns aufgrund von Personalreserven nicht organisierbar, auch da Krankheitsfälle nie linear sind.« Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Münnerstadt in der Rhön. Die Fir­ma Se­ger ist seit 1. Ju­li 2017 für die Müllentsorgung im Kreis Miltenberg zuständig. Damals hat sich Seger in der Ausschreibung durchgesetzt. Insgesamt fünf Firmen hatten damals eine Bewerbung abgegeben. Im Vorfeld gab es politische Diskussionen über eine Kommunalisierung der Entsorgung. Seger hat 2017 Remondis abgelöst, die seit 2009 dafür zuständig waren. Mit Remondis kommt also ein Unternehmen zurück, das den Kreis kennt.

Bereichsleiterin Ruth Heim weist darauf hin, dass es noch eine andere Erklärung geben kann, wenn die Tonnen nicht geleert werden. Nicht korrekt vorsortierter Müll könne die Ursache sein.

»Störstoffe« werden erkannt

Die Müllfahrzeuge haben ein elektronisches Selektionssystem, das »Störstoffe« in Bio-Mülltonnen erkennt. Ist dies der Fall, bleibt die Biotonne voll stehen. Dann kann der Abfallerzeuger auf den Gemeindeverwaltungen oder bei den Abfallwirtschaftsanlagen für 4,80 Euro eine Gebührenbanderole erwerben. Diese montiert er am Griff der Biotonne und stellt sie mit der Restmülltonne am Abholtag an den Straßenrand.

Für Restmüll gilt: Dort sollten keine organischen Stoffe enthalten sein, da die Müllmenge sonst gravierend steigen kann. Und noch ein Hinweis: Für Sperrmüll gelten differenzierte Vorgaben. Altholz ist kein Sperrmüll und es muss zusätzlich die Altholzabholung bestellt werden. Mülltonnen sollten bis spätestens 7 Uhr, in Miltenberg bis spätestens 6 Uhr bereit gestellt werden.

Hintergrund Informationen gibt es auf der Homepage des Landkreises Miltenberg www.landkreis-miltenberg.de unter der Rubrik Energie, Natur & Umwelt und dem dortigen Unterthema Abfallwirtschaft. Servicenummer bei nicht geleerten Tonnen, Fragen zu Sperrmüll und ähnliches ist die Tel. 0800 0412412. joni