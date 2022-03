Positive Nachrichten für den Kirchzeller Gemeindewald

Nichtöffentliche Sitzung: Für die Sanierung des Hochbehälters Kirchzell wurden Aufträge vergeben. Die Firma Vorrink Stahl- und Betonschutz aus Gronau erhielt den Auftrag, für 197.500 Euro die Wasserkammern zu sanieren. Die Rohrleitungsarbeiten wird die Firma Mösslein Technics aus Lohr für 22.000 Euro erledigen und die Firma Huber aus Berching für 18.000 Euro die Türen und Leitern liefern und einbauen. Knapp 18.000 Euro kosten in diesem Jahr die Mäharbeiten auf den gemeindlichen Flächen in Kirchzell sowie in den Ortsteilen Breitenbuch, Buch, Ottorfszell und Watterbach, die die Dirk Wörner GmbH aus Kirchzell für knapp 18.000 Euro durchführt. Die gleiche Arbeit im Ortsteil Preunschen erledigt Thomas Kühner aus Collenberg für 3.000 Euro. Bürgermeister Stefan Schwab (CSU) informierte zudem, dass die Gemeinde ein Grundstück erworben hat.

Schulverband: Über den Haushalt 2022 des Schulverbands Parzival-Mittelschule Amorbach berichtete der Bürgermeister. Der Gesamthaushalt mit einer Summe von 2,47 Millionen Euro (Vorjahr 954.000 Euro) schließt im Verwaltungshaushalt mit 685.000 Euro (Vorjahr 650.000 Euro) ab und im Vermögenshaushalt mit 1,78 Millionen Euro (Vorjahr 305.000 Euro). Der nicht gedeckte Betrag des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 580.000 Euro muss über eine Umlage aufgebracht werden, deren Anteil für Kirchzell sich wie folgt berechnet: Der Umlagebetrag wird durch die Schülerzahl von 226 (Vorjahr 263) dividiert, was einem Betrag von 3.672 Euro pro Schüler (Vorjahr 3.054 Euro) entspricht. Aus Kirchzell besuchen 34 Schüler die Schule (Vorjahr 31), so dass der Umlageanteil von Kirchzell rund 125.000 Euro beträgt (Vorjahr 95.000 Euro). Der Gemeinderat nahm den Haushaltsplan 2022 des Schulverbands Amorbach für die Parzival-Mittelschule einstimmig zur Kenntnis.

Baumaßnahmen: Schwab informierte über den Sachstand aktueller und geplanter Baumaßnahmen. Nach ersten Grundlagenermittlungen für den Brückenneubau "Am Bucher Weg" muss zunächst die Genehmigungsfähigkeit des Bauwerkes mit dem Wasserwirtschaftsamt und der Naturschutzbehörde abgeklärt werden. Die Kampfmittelvorerkundung hat ergeben, dass es in diesem Bereich keine Kriegseinwirkungen gab. Die Erschließungsarbeiten im dortigen Neubaugebiet sollen bis Ende April abgeschlossen sein. Bei einem Sturm Mitte Februar haben sich auf dem Dach im Eingangsbereich des Rathauses Ziegel gelöst und sind zum Teil herabgefallen. Um weitere Gefahren für den Gehweg und die Bushaltestelle in der Nähe abzuwehren, wurde der Schaden mit Kosten von 7.000 Euro umgehend behoben und der Versicherung gemeldet.

Beteiligungen: Im Jahr 2021 hat es keine Veränderungen bei den Unternehmen ergeben, an denen der Markt Kirchzell beteiligt ist. Die einzige Beteiligung besteht nach wie vor an der Wärmeversorgung Amorbach.

Baugenehmigungen: Künftig sollen im Landkreis Miltenberg Baugenehmigungen nur noch digital beantragt werden können. Die vorbereitenden Arbeiten dazu befinden sich in der Endphase und könnten Ende April abgeschlossen sein. Kirchzell und Eschau sind dann die "Pilotkommunen", die als erstes mit dem Testbetrieb beginnen.

Mobilfunk: Die Mobilfunkversorgung für Breitenbuch/Watterbach soll durch zwei Unternehmen verbessert werden. Die Firma Vodafone hat der Verwaltung bereits konkrete Vorschläge für die Errichtung eines Mobilfunkmastes im Ort vorgestellt. Nach deren grundsätzlicher Zustimmung klärt die Firma nun mit dem Landratsamt ab, ob die Errichtung verfahrensfrei erfolgen kann. Nicht in die Gänge kommt dagegen die Telekom mit ihrem dortigen Vorhaben. Hier versuchte die Verwaltung bisher vergeblich, einen Ortstermin zu vereinbaren, um konkrete Absprachen hinsichtlich Standort und Wegeplanung treffen zu können.

Glasfaserversorgung: Die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) "toni" hat mittlerweile mit der Vorvermarktung und den entsprechenden Werbemaßnahmen begonnen und bietet am Dienstag, 22. März, einen Informationsabend für die Bevölkerung im Sportheim an. Klärungsbedarf gibt es noch bei der Telekom, die im zweiten Bauabschnitt im Baugebiet "Am Bucher Weg" Glasfaser verlegen wird. Drei Häuser in der Eichenstraße und 16 Häuser in der Forsthausenstraße könnten im Zuge dieser Maßnahme mit Glasfaser mitversorgt werden. Diese müssten dafür die Erschließungskosten von 800 Euro wie im Neubaugebiet zahlen. Alle angeschlossenen Grundstücke gelten dann als versorgt und können anschließend nicht mehr mit einer Tarifbuchung den Null-Euro-Hausanschluss durch die GlasfaserPlus bekommen, der voraussichtlich 2023 angeboten wird. Das Unternehmen beginnt erst zu diesem Zeitpunkt mit der Vermarktung.

Rathaus: Bürgermeister Schwab gibt bekannt, dass angesichts der Lockerungen im Infektionsschutz das Rathaus wieder für den allgemeinen Besucherverkehr geöffnet ist. Er bittet aber die Bevölkerung, nur unverzichtbare Besuche vorzunehmen und ansonsten per Post, telefonisch oder elektronisch Auskunft einzuholen. (hjf)