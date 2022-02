Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Positive Entwicklung beim Eschauer Haushalt

Finanzen: Jahresrechnung 2021 vorgestellt

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und den Ausgaben mit 9 Millionen Euro (Ansatz: 8,3 Millionen Euro). Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt 1,8 Millionen Euro. Die freie Finanzspanne beträgt 1,5 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 7,7 Millionen Euro. (Ansatz: 9 Millionen Euro). Der rechnerische Soll-Überschuss beträgt 2,2 Millionen Euro. Die größten Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt waren zu verzeichnen bei der Gewerbesteuer (382.985 Euro), bei der Beteiligung an der Einkommensteuer (186.622 Euro) sowie bei den Wasser- und Kanalgebühren mit insgesamt 292.833 Euro. Erfreulich ist laut Kämmerer, dass trotz der Corona-Pandemie bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Haushaltsansatz hohe Mehreinnahmen zu verzeichnen waren. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt blieben fast durchgehend stabil gegenüber dem Haushaltsansatz. Nur die Gewerbesteuerumlage hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 79.939 Euro erhöht.

Insgesamt konnte im Verwaltungshaushalt eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1,8 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz eine Mehrung von 143 Prozent. Im Vermögenshaushaushalt ist insgesamt, hauptsächlich aufgrund der hohen Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, ein Soll-Überschuss in Höhe von 2,2 Millionen Euro entstanden.

ro