Positive Bilanz nach den Kirchenmusiktagen

Kultur: Organisatoren in Miltenberg insgesamt zufrieden - Trotz Verzicht auf Eintrittsgeld kein Defizit

Miltenberg 07.10.2022 - 09:49 Uhr 1 Min.

Dekanatskantor Michael Bailer zieht alles in allem eine positive Bilanz der Kirchenmusiktage. Foto: Heinz Linduschka Das "Dark-Matter-Projekt" von Mathias Rehfeldt mit Orgelmusik, Synthesizer und Lichtshow lockte am ersten Samstag der Kirchenmusiktage die meisten Besucher an. Foto: Heinz Linduschka

Trotz aller Zufriedenheit hätte er sich allerdings insgesamt noch mehr Besucher bei den sieben Konzerten gewünscht. Darin ist er sich mit Pfarrer Jan Kölbl einig. Offenbar wirkte sich auch hier - ähnlich wie bei den meisten aktuell angebotenen Kulturveranstaltungen im Kreis - Corona noch negativ aus. Bailer und Kölbl zeigen sich aber mit den Reaktionen derer, die in den Konzerten waren, sehr zufrieden. Die Vielfalt des Programms und die Qualität der Veranstaltungen seien ausnahmslos gelobt worden.

Rund 500 Besucher dürften in dieser Woche die Konzerte in St. Jakobus und in der Laurentiuskapelle besucht haben. Auf Eintritt wurde bewusst verzichtet, um niemanden aus finanziellen Gründen vom Besuch auszuschließen. Die Spenden betrugen insgesamt gut 2200 Euro. Zusammen mit den Sponsorengeldern führte das dazu, dass kein Defizit entstanden ist. Die Kirchenverwaltung, auch Bailer und Pfarrer Kölbl, sind davon überzeugt, dass es richtig war, auf Spenden zu setzen. Es sei wichtig, dass die Kirche den Menschen gerade in so schwierigen Zeiten ohne finanzielle Hürden den Besuch der Konzerte ermögliche, sagt Pfarrer Kölbl.

Zugegeben: Ganz unproblematisch war die Entscheidung nicht, weil vor allem einige Musiker, die auf Eintrittsgelder bei ihren Auftritten angewiesen sind, nicht begeistert waren, als die oft hochrangigen Konzerte ohne Eintrittsgeld angeboten wurden. Bailer und Kölbl weisen aber auf die besondere Situation der Kirchenmusiktage hin und setzen darauf, dass die Menschen sehr wohl wissen, dass Musiker, die von ihrer Musik leben, eine andere Lösung wählen müssen.

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass Bailer und die Kirchenverwaltung in zwei Jahren die nächsten Kirchenmusiktage anbieten werden. Schließlich, so der Dekanatskantor, habe man damit mindestens am Untermain ein "Alleinstellungsmerkmal", weil es so etwas selbst in Aschaffenburg nicht gebe, obwohl dort in den Kirchen viele exzellente Konzerte angeboten würden. Das Meiste könne vom diesjährigen Projekt übernommen werden, beispielsweise die Vielfalt des Programms und der Verzicht auf Eintritt. Manches könnte aber besser laufen, zum Beispiel die Werbung. Da müssten in zwei Jahren auch die Chancen sozialer Plattformen stärker genutzt und die Werbung intensiviert werden.

