Pornografische Datei verschickt, Kinderpornos besessen

Gericht: Ein Jahr und elf Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung für einen 49-Jährigen

Obernburg 24.08.2022 - 15:49 Uhr 1 Min.

Laut Anklage, vorgebracht von Staatsanwalt Simon Schultheiß, hatte der Fall seinen Ursprung in Nordrhein-Westfalen, wo der Angeklagte einem 15-Jährigen ein pornografisches Bild geschickt hatte. Bei einer späteren Durchsuchung waren auf einem Datenträger des Angeklagten zahlreiche kinder- und jugendpornografische Dateien, deren Besitz strafbar ist, gesichert worden.

In einer ersten Stellungnahme räumte der Angeklagte, der von Rechtsanwalt Jürgen Vongries beraten wurde, die Vorwürfe vollumfänglich ein, wie er dies auch bereits bei der Polizei getan hatte. Aufgrund des Geständnisses konnte auf eine umfangreiche Gerichtsverhandlung mit Zeugenvernehmungen und Sachverständigengutachten verzichtet werden.

Im Zuge der Beweisaufnahme wurde der polizeiliche Bericht lediglich verlesen. Daraus ergab sich, dass der Angeklagte mit einem 15-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen Mitteilungen ausgetauscht hatte. Obwohl ihm, wie sich aus dem Chatverlauf ergab, das Alter des jungen Mannes bekannt gewesen sein musste, hatte er diesem eine pornografische Bilddatei zugeschickt. In einer daraufhin gerichtlich angeordneten Durchsuchung waren auf einem Datenträger des Angeklagten Bild- und Videodateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten sichergestellt worden, die er sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren besorgt haben will.

Im Plädoyer wertete der Staatsanwalt positiv das Geständnis des Angeklagten und, dass er nicht vorbestraft war. Negativ sah er die Menge der Dateien, die auch schwersten sexuellen Missbrauch zeigten. Seine Forderung: ein Jahr und elf Monate Freiheitsstrafe, die wegen günstiger Sozialprognose zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Der Verteidiger verwies darauf, dass der 15-Jährige zu nichts gedrängt worden sei und sich selbst in dem Chat angemeldet habe. Natürlich sprächen die Bilddateien für sich, und der Angeklagte wisse, dass er etwas unternehmen müsse. Eine Freiheitsstrafe im bewährungsfähigen Rahmen erachtete er für ausreichend. In seinem letzten Wort betonte der Angeklagte nochmals, dass er dafür gerade stehen wolle, was er gemacht habe und erkannt habe, dass er "etwas tun" müsse.

Das Urteil von Richterin Sabine Lange entsprach in der Höhe der Forderung der Staatsanwaltschaft. Neben den Kosten des Verfahrens muss der Angeklagte als Bewährungsauflage 5000 Euro an gemeinnützige Organisationen bezahlen und eine Therapie beginnen. In der Urteilsbegründung vermerkte die Richterin zugunsten des Angeklagten, neben der Tatsache, dass er bisher straffrei war, das Geständnis und, dass er zum Beispiel durch Herausgabe von Codes zur Aufklärung beigetragen habe. Negativ wertete sie die zahlreichen Dateien, bei deren Herstellung Kinder und Jugendliche schwer geschädigt worden seien.

