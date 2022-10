Populistische Verkürzung mit Vince Ebert

Kabarett: 300 Zuschauer im Elsenfelder Bürgerzentrum

Elsenfeld 30.10.2022

Vince Ebert kommt in Elsenfeld mit Mikrofon und Barhocker aus.

Das Programm ist ein »Feldzug« für Rationalität, Gesprächs- und Lernbereitschaft sowie einen größeren Stellenwert von Wissenschaft und Forschung. Diese Methode des Wissenschaftskabaretts ist zwar ein bisschen abgenutzt, aber immer noch wirksam, wie in Elsenfeld spätestens der zweite Teil des Programms bewies, als der Funke zwischen Bühne und Saal übersprang.

Die Gründe für die Steigerung des Publikumsinteresses könnten etwas mit populistischen Verkürzungen zu tun haben. Was sagt es aus, wenn es an deutschen Unis mehr Lehrstühle für Genderforschung als für Astronomie gibt? Was bedeutet es, wenn man weiß, dass das Erbgut von Mensch und Banane zu 50 Prozent übereinstimmt? Und warum hat Ebert nicht verraten, dass diese Quote zwischen Mensch und Schimpanse bis zu 99 Prozent beträgt?

Manchmal wirkt Ebert wirklich innovativ und authentisch: zum Beispiel, wenn er die Tatsache, dass sich bei uns weit mehr Männer als Frauen Sterne erkocht haben, darauf zurückführt, dass viele Männer das Kochen als »Hornbach-Projekt mit anderen Mitteln« betrachten. Ähnlich witzig und anregend waren seine Überlegungen, was man aus der Konstruktion von Toilettenschüsseln über die Kultur eines Volkes erfahren kann.

Der Grat zwischen interessanten Erkenntnissen und abgegriffenen (Vor-)Urteilen ist jedoch sehr schmal. Ob man die Amerikaner ziemlich undifferenziert als Neuem gegenüber aufgeschlossen, experimentierfreudig und grundsätzlich optimistisch, die Deutschen aber ähnlich pauschal als pessimistisch, bürokratisch und übervorsichtig bezeichnen kann, muss jeder für sich entscheiden. Die Pointe des Kabarettisten klang jedenfalls gut: »Eigentlich hätten wir allen Grund, glücklich zu sein, aber das macht uns keinen Spaß.«

Etwas nachdenklich mag den einen oder anderen im Saal gemacht haben, was Ebert über den Odenwald, speziell über Amorbach, zu sagen hatte: Dass in dem Städtchen, in dem seine Eltern noch heute leben, »die Quarantäne der Normalzustand ist« und es unter den 4000 Einwohnern nur sieben Nachnamen gebe, garantiert zwar in Elsenfeld kleine Lachsalven und Schadenfreude. Was aber Amorbach- und Odenwald-Bashing mit Wissenschaftskabarett zu tun haben, wurde nicht so ganz klar.

Zugegeben: Vince Ebert regte durchaus zum Nachdenken an und brachte Probleme drastisch und provozierend auf den Punkt. Er behauptete, schon mal mit dem Diesel Grillkohle in einer Plastiktüte eingekauft zu haben und ließ das fast nahtlos in den Vorschlag münden, Windräder durch Atomkraftwerke zu ersetzen. Seine Absicht: ideologisch motivierte, unwissenschaftliche Denkverbote entlarven.

Unwidersprochen blieb zu Recht seine Warnung, dass man eine Spaltung in »Dinkel- und Dunkeldeutschland« verhindern müsse. Eberts Fazit über den Kern von Wissenschaft: »Wenn wir wüssten, was wir täten, wär's keine Forschung.«

