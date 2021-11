Polizisten Bein gestellt: Zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung

56-Jähriger widersetzt sich auf Demonstration in Miltenberg der Personalienfeststellung - Messer und Pfefferspray im Rucksack

Nach dem Verlesen der Anklageschrift durch den Staatsanwalt hatte der Beschuldigte das Wort. Dieser las ein fünfseitiges Schreiben vor, in dem er den Vorfall im Januar schilderte. Dass eine Polizistin aufgrund seiner unzureichenden Mund-Nasen-Bedeckung seine Personalien aufnehmen wollte, hat er als »Schikane« empfunden. Seiner Ansicht nach wäre die Anwesenheit der Polizei bei der Abschlusskundgebung der Demonstration gar nicht nötig gewesen.

Bei Sturz leicht verletzt

Angeklagt war der Beschuldigte unter anderem deswegen, weil er einem Polizisten ein Bein gestellt hatte, als dieser ihn zum Einsatzwagen bringen wollte, um dort seine Personalien festzustellen. Beide Männer fielen daraufhin bäuchlings zu Boden, wobei sich der Polizist leichte Prellungen und eine Abschürfung an der Hand zugezogen hatte.

Wie es in der Anklageschrift heißt, trat der Angeklagte, der sich mittlerweile auf den Rücken gedreht hatte, noch nach der Polizistin, die ihrem Kollegen zu Hilfe geeilt war. Daraufhin wurde der Demonstrant mit Handschellen gefesselt und in die Polizeiinspektion Miltenberg gebracht. Dort hatte er sich schnell wieder beruhigt und sich sogar bei den Polizisten entschuldigt. Allerdings wurden dort noch ein Pfefferspray und ein Cuttermesser in seiner Jacke sowie ein Klappmesser in seinem Rucksack gefunden. Dieser Sachverhalt wurde vom Beschuldigten so weit bestätigt.

Richterin Hettmann-Weißgerber fragte nach, warum er denn nicht einfach seinen Personalausweis vorgezeigt oder seine Personalien angegeben hat. Der Angeklagte entgegnete, die Stimmung auf der Abschlusskundgebung sei friedlich gewesen. Er habe lediglich Spenden einsammeln wollen und sich erniedrigt gefühlt, als er von zwei Polizistinnen dazu aufgefordert worden war, sich auszuweisen. Der Polizeibeamte sei etwas später dazugekommen, um seinen Kolleginnen zu helfen.

Tritt gegen Polizistin

Immer noch erschüttert über die Gewaltbereitschaft des Angeklagten war die Polizistin, die den Mann gemeinsam mit ihrer Kollegin auf den unzureichenden Mund-Nasen-Schutz aufmerksam gemacht hatte und die anschließend von ihm getreten worden war. Aufgrund des Tritts habe sie mehrere Wochen Schmerzen in den Fingern gehabt. Die Verletzung habe sie allerdings nicht näher untersuchen lassen.

Sie bestätigte, dass der Angeklagte in den Räumen der Polizeiinspektion wieder zugänglich war. Das bejahten auch die beiden Kollegen, die in den Vorfall im Januar involviert waren. Einer von ihnen hatte bei der späteren Demonstration im Februar ein Buttermesser im Rucksack des Beschuldigten gefunden. Dieser erklärte das damit, dass er stets ein Messer bei sich trage, weil er gerne Avocados esse. Auf das Pfefferspray angesprochen sagte er, auch das habe er immer bei sich, da er oft mit Hunden unterwegs sei und diese so gegen Wildschweine oder andere Hunde verteidigen könne. »Ich will niemandem wehtun«, beteuerte er noch einmal.

Zugute kam dem Beschuldigten, dass er sich einsichtig zeigte und strafrechtlich noch nie in Erscheinung getreten war und die Polizisten nur leichte Blessuren davongetragen hatten.

Miriam Weitz