Polizeigroßeinsatz gegen Biker-Lärm und Raserei

Blick in den Odenwald:Parteien fordern Gesetzgeber zum Handeln auf - Aktion Naturgarten wird fortgesetzt

ODENWALDKREIS 04.08.2022 - 17:53 Uhr 2 Min.

Lärm und Raserei eindämmen: Polizeibeamte aus vier Bundesländern haben am Wochenende 116 Motorradfahrer im Odenwaldkreis kontrolliert. Foto: Manfred Giebenhain

Erfreulicher liest sich dagegen eine Meldung aus dem Landratsamt, dass die Aktion Naturgarten nach zwei Jahren Erfahrung in drei Orten erfolgreich verlaufen ist und fortgesetzt werden soll.

Regulierend: Im Odenwaldkreis führten am vergangenen Wochenende Beamte der hessischen Polizei in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mobile und stationäre Motorradkontrollen durch, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Insgesamt stoppten die Beamten 116 Motorradfahrer. Für drei Biker endete die Fahrt in den Odenwald an der Kontrollstelle, weil deren Maschinen wegen Manipulationen an den Auspuffanlagen an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Kontrollen fanden unter anderem auf dem Streckenabschnitt in Oberzent zwischen Kortelshütte und Rothenberg, am Marbach-Stausee sowie am Parkplatz »Schöne Aussicht« bei Lindenfels statt.

Im Rahmen der Überprüfungen wurden zudem die Geschwindigkeiten gemessen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Biker, der auf einer Kreisstraße bei Böllstein mit 123 statt der erlaubten 70 Stundenkilometern unterwegs war. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg ein Fahrverbot. An den länderübergreifenden Kontrollen waren Experten der Polizeipräsidien Oberbayern-Süd, München, Unterfranken, Pforzheim, Heilbronn und der Polizeidirektion Neustadt beteiligt sowie Sachverständige des Polizeipräsidiums Südhessen sowie vom TÜV Rheinland.

Vorsorglich: Der Aktion voraus ging am Tag zuvor eine Präventionsveranstaltung des Polizeipräsidiums, an dem zehn Motorradfahrer teilgenommen haben. Die »Biker Safety Tour« gibt es seit zwei Jahren und fand dieses Mal in Mossautal statt. Dabei handelte es sich um Themen wie Lärmvermeidung, Geschwindigkeiten in geschlossenen Ortschaften, Unfallschwerpunkte sowie enge Straßen ohne Leitlinien oder Begrenzungen sowie das Zusammentreffen auf landwirtschaftliche Fahrzeuge und teils damit verbundene Fahrbahnverschmutzungen. Die Teilnehmer erhielten vom begleitenden Team des Deutschen Roten Kreuzes Tipps zur Ersten Hilfe bei einem verunglückten Motorradfahrer.

Das Thema Motorradlärm und zu schnelles Fahren wird nach der Sommerpause auch in der Kreispolitik zur Sprache kommen. Die Dreierkoalition aus SPD, ÜWG und FDP hat angekündigt, mit einer konkreten Forderung an die Odenwälder Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises heranzutreten. Darin werden sie aufgefordert, »sich für die Umsetzung des Bundesratsbeschlusses zur wirksamen Minderung und Kontrolle von Motorradlärm einzusetzen«. Der Gesetzgeber sei bezüglich der Überarbeitung der Zulassungsbestimmungen für besondere Motorräder in der Pflicht. Auf EU-Ebene seien Gesetze, die auf eine Begrenzung der Lärmemissionen im realen Fahrbetrieb zielen, bereits gegeben. Nun gelte es, diese Lücke im Bundesrecht zu schließen. Auslöser war ein Schreiben des Gemeindevorstands von Mossautal an den Landrat des Odenwaldkreises, der als »Hilferuf« verstanden wurde.

Nachhaltig: Der Odenwaldkreis hat positive Bilanz seiner vor zwei Jahren gestarteten Aktion Naturgarten gezogen. In der Mitteilung heißt es, dass zum Abschluss Gartenbesitzer aus Erbach, Michelstadt und Mossautal in das Landratsamt eingeladen wurden, wo ihnen Landrat Frank Matiaske und die Bürgermeister für ihre Beiträge zur Verschönerung der heimischen Gärten gedankt hätten.

Nach Aussagen von Klimaschutzmanager Markus Linkenheil soll die Aktion im kommenden Jahr in den Gersprenztal-Kommunen Brensbach, Fränkisch-Crumbach und Reichelsheim fortgesetzt werden. Ein Jahr später sei die Nordhälfte des Odenwaldkreises mit Bad König, Breuberg, Brombachtal, Höchst und Lützelbach an der Reihe. Im Jahr 2025 sollen schließlich Erbach, Michelstadt, Mossautal und Oberzent in der Gastgeberrolle sein.

Bei der Aktion Naturgarten öffnen Gartenbesitzer die Türen zu ihren Gärten, die unter den Gesichtspunkten Naturnähe, Tierfreundlichkeit und Nachhaltigkeit gestaltet wurden. Interessierte können so Anregungen und hilfreiche Tipps für den eigenen Garten mitnehmen. Der Meldung nach hätten die ersten beiden Jahre gezeigt, dass es im Odenwaldkreis bereits viele solcher Gärten gebe und das Interesse der Bevölkerung daran groß sei.

