Digitaler politischer Aschermittwoch der CSU MIL/MSP: Jeder bekommt ein Bier

Ganz ausgereift ist der Plan noch nicht

Kreis MIL/MSP 22.02.2022

Die Sache hat im digitalen Format nur einen Haken: Wie kommen die Teilnehmer an ihr Bier?

Damit am Abend digital angestoßen werden kann, erhalte jeder Teilnehmer ein Fastenbier aus der Region, kündigt MdB Alexander Hoffmann in der Pressemitteilung an. Er freue sich, seine Landtagskollegen Thorsten Schwab und Berthold Rüth, schon jetzt auf die Veranstaltung. Wie kommen die Teilnehmer an ihr Fastenbier, hat die Redaktion in der CSU-Geschäftsstelle in Marktheidenfeld nachgefragt. Jeder dürfe sich in der Geschäftsstelle ein Bier abholen, so die Auskunft. Und die Teilnehmer aus dem Kreis Miltenberg sollen für ein Bier bis nach Marktheidenfeld fahren, fragt die Redaktion nach. Man überlege sich noch eine Möglichkeit für den Kreis Miltenberg, so die Auskunft.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und wird etwa eine 1,5 Stunden dauern. Interessierte können sich bis zum 1. März per Mail an mainspessart@csu-bayern.de anmelden. Mit der Anmeldung werden die Zugangsdaten und alle weiteren Informationen versendet.

re