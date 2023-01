Humorvoller Rückblick auf 2022 beim Röllbacher Neujahrsempfang

Politische und kirchliche Gemeinden heißen Gäste willkommen

Röllbach 15.01.2023 - 15:47 Uhr 2 Min.

Die besten Wünsche für 2023: Bürgermeister Michael Schwing begrüßt eine Besucherin beim Neujahrsempfang der politischen und kirchlichen Gemeinde am Sonntag in der Hermann-Schwing-Turnhalle.

»Schlechte Nachrichten gehen um die Welt, gute erreichen kaum den Nachbarn.« Mit diesem Zitat des deutschen Dichters Fred Ammon eröffnete Bürgermeister Michael Schwing den Empfang. Diese negative Weltsicht stamme aus grauer Vorzeit. Der ständige Konsum negativer Meldungen könne das Gefühl von Hilflosigkeit und Teilnahmslosigkeit verursachen und dafür sorgen, dass Menschen sich zurück ziehen. »Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres und unbestritten vor vielen und schwierigen Herausforderungen. Deren Lösung wird uns alle noch über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, beschäftigen«, so Schwing.

Dennoch sei er überzeugt, dass es auch 2023 mutmachende Nachrichten geben werde - in Röllbach und in der Welt. Das Gemeindeoberhaupt spannte den Bogen von globalen zu landesweiten Entwicklungen und kritisierte die jüngst erfolgten Attacken gegen Sicherheitskräfte scharf. Dies stelle für ihn eine neue Dimension von Gesellschafts- und Staatsfeindlichkeit dar.

In Bezug auf das Thema »Nachrichten« gab es heuer einen etwas anderen Jahresrückblick: Schwing fasste das Röllbacher Jahr 2022 in einigen teils sehr humorvollen Nachrichten zusammen. Darunter: »Röllbacher Gemeinderat zumindest handwerklich brauchbar - Pflanzaktion verläuft ohne große Verletzungen«. Oder: »Glasfaserausbau in Röllbach - schnelles Internet kommt doch gar nicht so schnell«. Auch hieß es: »Massive Leerstände in Röllbach - Wildbienenhäuser warten auf erste Bewohner«.

Als Vorschlag für einen guten Vorsatz für 2023 Jahr zitierte Schwing einen Satz der französischen Schriftstellerin Sidonie-Gabrielle Colette: »Schau lange und genau auf die Dinge, die dich erfreuen, zumindest länger, als auf die Dinge, die dich ärgern.«

Pfarrer Franz Leipold wünschte im Namen der katholischen Pfarrgemeinde allen ein frohes neues Jahr. Er begrüßte die Anwesenden als »Insulaner«, mit einem bestimmten Hintergedanken: Während des Lockdowns, so der Geistliche, hätten sich viele zu Insulanern entwickelt. Viele seien zuhause und für sich gewesen, was für eine Gesellschaft nicht gut sei. Um so mehr begrüßte Leipold nun, dass Zusammenkünfte wie aktuell wieder möglich seien.

Für die evangelische Gemeinde überbrachte Pfarrerin Romina Englert die Neujahrswünsche. Auch sie bezeichnete es als schön, dass sich nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie Menschen wieder von Angesicht zu Angesicht begegnen. »Fühlen Sie sich gesehen, in dem, was sie tun?« Mit dieser Frage regte Englert die Anwesenden zum Nachdenken an. Laut Umfragen würden sich viele Menschen nämlich nicht gesehen fühlen. Sie verband ihre Neujahrsgrüße mit dem Wunsch nach einem Miteinander, in dem jeder anerkannt werde.

Schwing nutzte den Neujahrsempfang auch, um zwei verstorbenen, verdienten Persönlichkeiten aus Röllbach zu gedenken. 2022 verstarb der aktive Gemeinderat Uli Sauerstein, der seit 2020 im Gremium war, sowie der ehemalige, langjährige Gemeinderat Gerhard Ackermann. Als Zeichen der Dankbarkeit und des Gedenkens waren vor der Bühne Bilder der beiden aufgestellt.

Für einen würdigen musikalischen Rahmen des diesjährigen Neujahrsempfangs sorgte der Röllbacher Musikverein unter der Leitung von Ines Schwing.

Mehr über die Ehrungen beim Neujahrsempfang in einer der nächsten Ausgaben von »Unser Echo«.

MARCO BURGEMEISTER