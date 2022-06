Seit Pfings­ten ha­ben schon vie­le Kunst­f­reun­de das "Ge­schenk des Au­gen­blicks" ge­nos­sen. So lau­tet der Ti­tel für die Prä­sen­ta­ti­on der Skulp­tu­ren von Edel­traud Kle­ment und der Bil­der von Mecht­hild Hart im of­fe­nen Ate­lier Kle­ments in der Schwar­z­wald­stra­ße 3 in Nie­dern­berg. An die­sem Sonn­tag gibt es ein be­son­de­res High­light, das noch wei­te­re Be­su­cher an­zie­hen soll­te.