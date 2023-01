Poesie im Wald hoch über Miltenberg

Neun Gymnasiasten bringen Lyrik auf Tafeln und präsentieren sie entlang des Kunstpfads »3 im Wald«

Miltenberg 27.01.2023 - 14:45 Uhr 1 Min.

Seit Donnerstag hängen die Poesietafeln im Wald. Zum Präsentationstermin kamen die Schülerinnen und Schüler des JBGs mit ihrem Lehrer Jakob Link, Bürgermeister Bernd Kahlert, Förster der Stadt Miltenberg, Friedrich Schöffler, Eva Arnold-Link (Stadtkultur) und Gästeführerin Dorothea Zöller

Die Gymnasiasten haben sich mit Texten des Lyrikers Joseph von Eichendorff auseinandergesetzt und diesen »geantwortet«. Heraus kamen acht Tafeln mit Poesiedialogen, zwei weitere hat Link gestaltet. Seit Donnerstag sind die zehn Tafeln an Bäumen entlang des Kunstpfads »3 im Wald« angebracht. Zum Präsentationstermin kamen Miltenbergs Bürgermeister Bernd Kahlert, Förster Friedrich Schöffler, Eva Arnold-Link (Stadtkultur) und Gästeführerin Dorothea Zöller.

»Und die Welt hebt an zu singen, triffst du auf das Zauberwort«: Mit diesem für die Romantik programmatischen Gedanken Eichendorffs haben sich die neun JBGler befasst, die im Projekt in den Dialog mit Werken der Literaturgeschichte traten. Das heißt, Eichendorff gab vor, die Gymnasiasten haben auf ihre Art und Weise geantwortet.

Die Aufmerksamkeit der kreativen Schreiber galt der Natur und ihrer bewussten Wahrnehmung, womit sie eine Richtung einschlugen, die in der Literatur keineswegs unbekannt ist: Die Naturlyrik durchwebt wie ein roter Faden die verschiedensten Epochen - nicht nur die Romantik - bis in die moderne Welt des 21. Jahrhunderts. Flora und Fauna werden immer wieder zu Refugien inmitten einer Zeit, die das Verlangen nach einer, wenn auch nur temporären Flucht, von den Lasten des Alltags aufkommen lässt.

Die Literatur regt zur bewussten Wahrnehmung der umgebenden Natur und zur Deutung ihrer Symbolik an, womit sich die Schüler bei der Gestaltung der Werke an Schlaglichtern der Literaturgeschichte orientiert und diese auf ihre eigene Weise kreativ ausgelegt und weiterverarbeitet haben.

Der Kunstpfad macht Naturlyrik unmittelbar an ihrem Ursprung erfahrbar: Ein Spaziergang auf dem Kunstpfad »3 im Wald« über den Dächern Miltenbergs soll dazu inspirieren, die Natur wahrzunehmen, Entschleunigung zu erfahren und mit den Werken der Schüler als Wegbegleiter nachzuempfinden, wie sich Literatur und Natur in Symbiose vereinen. Die wetterfesten Tafeln sind so gefertigt, dass sie in wenigen Monaten mit frühlingshafter Lyrik neu bestückt werden können.

Anja Keilbach

Hintergrund: Verlauf des Rundwegs "3 im Wald" Der 1,3 Kilometer lange Rundweg "3 im Wald" beginnt am Miltenberger Schnatterloch und führt über den Natur-Barfußpfad durch das Felsenmeer zum Ottostein. Von dort geht es weiter auf dem Kunstpfad zum Aussichtspunkt oberhalb der Mildenburg. Anschließend führt der Baumerklärpfad zurück zum Ausgangspunkt. anke