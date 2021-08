Pocken-Impfung 1871: Parallelen zu heute

Die Kosten für die Pocken-Impfung wurde den Gemeinden in Rechnung gestellt.

Der Blick in die Zeitung von 1871 ergibt überraschende Paralleln zum Jahr 2021. Auch damals gab es eine lebhafte Impf-Debatte. Damals wie heute gab es Impfbefürworter, die sich um ihre Gesundheit und um die ihrer Mitmenschen sorgten und entsprechende Maßnahmen unterstützten.

Genauso gab es aber auch lautstarke Impfgegner mit zweifelhaften Argumenten. Damals ging das Gerücht um, dass bei der Impfung ein Kontrollmittel platziert werden soll. Nach dem Krieg 1870/71 haben sich die Pocken, auch Blattern genannt, massiv ausgebreitet. Wie die Geschichte hier gelehrt hat, half das Impfen auch in den folgenden Jahrzehnten dazu, dass die Krankheit heute als ausgerottet gilt. Gerade nach dem Krieg 1870/71 verstarben Zehntausende an dieser Krankheit.

Impfpflicht beschlossen

1874 wurde die Reichsimpfpflicht beschlossen. In Bayern wurde die Impfpflicht bereits 1807 eingeführt. Bayern war damals also auch in einer Art Vorreiterrolle.

Die Impfkosten damals wurden den einzelnen Gemeinden auferlegt. Hierzu ordnete das »königliche Bezirksamt« für unsere Region einen Gebührenerlass an. Gerade um diese Jahreszeit herum wurden die einzelnen Gemeinden öffentlich im »Intelligenz Blatt« dazu aufgefordert, für die Impflinge aus ihren Gemeinden zu bezahlen. Selbst die notwendigen Formulare wurden extra berechnet.

Mit der Veröffentlichung im Intelligenz Blatt Nummer 166 vom 26. Juli 1971 wurde der Erlass gültig. Dass das Bezahlen aus der Gemeindekasse nicht immer pünktlich und reibungslos funktioniert hat, zeigt die Aufforderung an die damaligen Bürgermeister von Dornau, Kleinwallstadt und Volkersbrunn, schnellstens zu bezahlen. Sonst wurde mit der Entsendung eines »Wartboten« gedroht. Der »Wartbote« hat dem heutigen Gerichtsvollzieher entsprochen.

Unser Mitarbeiter Hans Schreck wertet künftig für die Rubrik »Vor 150 Jahren« die Zeitungen von damals aus.

Die »Intelligenz-Blätter« aus dem Jahr 1871 hat Reinhold Köhler aus Hausen zur Verfügung gestellt.