Platz nimmt Gestalt an,Jupiter-Gigantensäule steht

Obernburg 27.06.2021

Die Gestaltung des Platzes an der Ecke Lindenstraße/Burenstraße befindet sich demnach in der Endphase. Die Pflasterungen sind fast abgeschlossen, die Arbeiten an der Bushaltestelle mit Absenkung des Gehsteigs und Aufstellen eines Wartehäuschens sollen Anfang Oktober abgeschlossen werden.

Die Replik der Jupiter-Giganten-Säule, ein Geschenk der Eheleute Duesmann an die Stadt, wurde an der Spitze Lindenstraße/Römerstraße aufgestellt und wird offiziell am »Tag des offenen Denkmals« übergeben.

Preiswerter als gedacht wurde laut Fieger die Wasserleitung in der Schlesierstraße erneuert. Statt 815 000 Euro kostet dies lediglich 680 000 Euro.

Am Donnerstag sind die letzten Bewohner aus der Gemeinschaftsunterkunft ausgezogen. Bis Jahresende werden die Gebäude entfernt, die Fläche wird wieder frei. Erste Besprechungen wegen der Nachnutzung mit dem Neubau des Finanzamtes wurden geführt.

Der Bau der neuen Freizeitanlage in Eisenbach kann durch die LAG Main4Eck mit 60 Prozent der förderfähigen Kosten unterstützt werden, wenn das Projekt ganzheitlich eingereicht wird.

Mit der Gemeinde Mömlingen wurde eine Zusammenarbeit im Bereich EDV vereinbart, mit den Städten Erlenbach und Wörth wird die Breitbandversorgung gemeinsam in Angriff genommen. Die Grünflächen an der Ecke B 426/Mömlingtalring sowie am Spielplatz Bachstraße werden zur Förderung der Artenvielfalt wieder als Blühfläche eingesät. Der Aral-Kreisel kann 2022 nur provisorisch durch den Landkreis instandgesetzt werden, wenn entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt wurden.

Der Auftrag für die Grundreinigung in den Gebäuden der Stadt wurde in nichtöffentlicher Sitzung an die Firma ISK-Industrie Service Kempf (Collenberg) vergeben. Glasfenster säubert die Firma Raimov Service (Rüsselsheim).

hjf