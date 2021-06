Plattenbergbad geöffnet

Das Plattenbergbad hat ab sofort wieder wie folgt geöffnet: von Montag bis Freitag 16 bis 18 und 19 bis 21 Uhr, an Samstagen von 12 bis 14 Uhr und 15 bis 17 Uhr und an Sonntagen von 9 bis 11 und 12 bis 14 Uhr sowie an Dienstagen und Donnerstagen eine Frühbadestunde von 7 bis 8 Uhr. Weitere Informationen zu den aktuellen Besucherbestimmungen gibt es laut Pressemitteilung unter www.plattenbergbad.de.

lml