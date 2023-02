Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Platanen oder Campus? Streitpunkte beim Elsenfelder Bürgerentscheid am Sonntag

Mozart- und Georg-Keimel-Schule

Elsenfeld, zwischen Mozart- und Georgkeimelschule: Um den Erhalt von fünf Bäumen ist ein Streit entbrannt ("Platanenstreit"). Foto: Stefan Gregor 02.11.2022

Bei der Abstimmung am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr stehen die Elsenfelder vor einem Wahlzettel mit drei Fragen. Die erste Frage stellt den mehrheitlichen Standpunkt des Marktgemeinderats dar und lautet: "Sind Sie dafür, den Schulcampus verkehrssicher und kindgerecht neu zu gestalten? Ohne Platanen, dafür mit einer Neupflanzung von mindestens 20 klimaresistenten Bäumen." Die zweite Frage bildet den Standpunkt der Bürgerinitiative ab und lautet: "Sind Sie dafür, dass der Markt Elsenfeld fünf der zehn Platanen zwischen Mozart-Grundschule und der Georg-Keimel-Schule erhält?"

Bürger können auf dem Wahlzettel beide Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Beantworten sie allerdings beide mit Ja, entsteht ein Widerspruch: Es bleibt unklar, ob die Platanen nun erhalten bleiben sollen oder nicht. Deshalb gibt es auf dem Wahlzettel eine Stichfrage, ob Bürgern im Zweifelsfall die erste oder zweite Frage wichtiger ist. Anders gesagt: Wollen Bürger lieber das Campus-Gelände in der geplanten Form umgesetzt sehen, sollten sie bei der Stichfrage für den Bürgerentscheid 1 stimmen. Wollen sie den Erhalt der Platanen, sollten sie bei der Stichfrage für Bürgerentscheid 2 stimmen.

Unumstritten ist bei der Abstimmung der Bau eines Mensa- und Betreuungsgebäudes auf dem Bereich, für den bereits fünf Platanen gefällt worden sind. Dort sollen Räume entstehen, damit die Schulen ihren Grund- und Mittelschülern künftig eine umfassende Ganztagsbetreuung anbieten können. Umstritten ist allerdings, was mit dem weiteren Gelände zwischen den Schulen geschehen soll. Da geht es neben den Platanen um die Straßenführung, eine Bus-Haltestelle, Parkplätze und Aufenthaltsflächen für die Schüler.

Für das geplante Campus-Gelände haben die Gemeinderäte Andreas Hohm (CSU) und Rudi Thorwart (UBV) die wichtigsten Argumente gesammelt. Dieses sieht die Fällung der Platanen vor. Dafür sollen an ihrer Stelle die Verkehrswege und Aufenthaltsflächen deutlich verändert werden. Bei der Ausarbeitung habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren Anwohner und Schulvertreter eingebunden.

Für den Erhalt der Platanen treten Patricia Keil, Pia Sander und Alexa Klander von der Bürgerinitiative (BI) Baumschutz ein. Sie wollen eine Fällung der Platanen verhindern und sehen Möglichkeiten, ein Campusgelände um die Bäume herum zu gestalten. Für ihr Bürgerbegehren sammelten sie bereits zweimal über 900 gültige Unterschriften.

Das sind die Debattenpunkte, der Reihe nach:

Verkehrslage

Pro Campus: Es gilt aus Sicht der Campus-Befürworter, mehrere Probleme zu lösen. Andreas Hohm beschreibt sie so: »Morgens kommt der Bus an, die Kinder steigen aus, rennen vor oder hinter dem Bus in die Schule, dann kommen die Eltern und fahren direkt vor die Schule, teilweise sind noch Autos geparkt: Alles kommt von beiden Seiten, alle haben es eilig, die Kinder schnell abzuliefern. Da ist es doch besser, wenn keine Fahrzeuge mehr in dem Bereich sind.

Elsenfeld, Grund- und Mittelschule: Im Bürgerentscheid über das Campusgelände haben Bürger die Wahl zwischen zwei Optionen. Andreas Hohm (links, CSU) und Rudi Thorwart (rechts, UBV) sprechen sich für einen Umbau des Platzes hinter ihnen und die Fällung der Platanen aus.

Das Campus-Konzept sei auf Schulabläufe abgestimmt und »aus einem Guss«, das der BI nicht. So sei eine Bushaltestelle mit erhöhter Borde auf der Seite der jetzigen Platanen vorgesehen, die sich ohne die Fällung nicht dort errichten lasse. Weiter seien Verkehrspoller vorgesehen, die automatisch herunterfahren, wenn der Bus kommt - und sonst keine Autos durchlassen. Mit Platanen falle es also schwerer, den Verkehr zu beruhigen.

Pro Platanen: Die Platanen-Befürworter sehen die vielen Elterntaxis am Morgen auch als Problem. Pia Sander sagt: »Eine Verkehrsberuhigung ist in unserem Sinn, auch Poller.« Dies ließe sich unabhängig von der Fällung der Platanen umsetzen. Alexa Klander kann sich eine Bushaltestelle auf der Seite der Grundschule vorstellen. Keil ergänzt: »Wir können den Bau des Mensa-Gebäudes abwarten, um zu sehen, wo dann die Laufwege der Kinder sind und ob die Pläne wirklichSinn ergeben.«

Aufenthaltsflächen

Pro Campus: Für Rudi Thorwart verbessert der Bau eines Campus neben dem Mensa-Gebäude die Aufenthaltsqualität. »Die Kinder können die Turnhalle nutzen, die Mensa nutzen, es gibt dann eine Aufenthaltsfläche, auf der sich die Kinder frei bewegen können, ohne dem Verkehr in die Quere zu kommen.« Das Konzept sehe zum Beispiel Sitzgruppen unter neu zu pflanzenden Bäumen vor. Das jetzige Gelände sei dagegen öde.

Pro Platanen: Für Patricia Keil ist die Fällung der Platanen ein Verlust für die Aufenthaltsqualität. »Die Bäume werfen Schatten, für alle die sich im Sommer hier aufhalten.« Sie seien Teil einer stadtplanerischen Idee, die Turnhalle, Kirche und Platanen verbinde - »die Turnhalle für den Körper, die Kirche für die Seele und die Bäume für den Geist.« Für viele Mitbürger seien die Platanen ein Stück Heimat. Keil: »Sie finden es traurig, wenn sie verschwinden würden.«

Elsenfeld, Grund- und Mittelschule: Im Bürgerentscheid über das Campusgelände haben Bürger die Wahl zwischen zwei Optionen. Für den Erhalt von fünf Platanen treten ein (von links): Alexa Klander, Pia Sander, Patricia Keil.

Das Campus-Konzept sieht aus Sicht der Kritiker zudem wenig Spielflächen für Kinder vor. Die Platanen-Befürworter bemängeln vor allem, dass viel Fläche eigentlich für Parkplätze vorgesehen ist. Keil sagt: »Die Fläche, auf der sich die Kinder aufhalten könnten, ist ein kleiner Streifen zwischen Parkplatz und Bushaltestelle.« Die untere Aufenthaltsfläche zwischen Mensa- und Mittelschulgebäude sei ausschließlich für Kinder der Georg-Keimel-Schule gedacht.

Parkplätze

Pro Campus: Für Rudi Thorwart sind Parkplätze an Ort und Stelle unverzichtbar: »Die ausgewiesenen Parkplätze sind derzeit belegt, durch die Mittagsbetreuung wird es nicht weniger, da müssen wir Parkplätze vorsehen«, sagt er. Es gehe auch um Fälle wie Kirchbesuche oder einem Turnier in der Halle. Für Lehrer mit schweren Taschen oder etwa Handwerksgeräten für den Werk-Unterricht seien zudem 300 Meter Fußweg vom Elsavapark nicht zumutbar.

Zudem werde beim Erhalt von fünf Platanen die Parkfläche dahinter nicht erschlossen. Eine Durchfahrt zwischen den Bäumen zu erreichen sei nicht möglich, da die Arbeiten tief in den Wurzelraum eingreifen müssten. Es handele sich dann um ungenutztes und unattraktives Gelände. Andreas Hohm: »Es würde einfach so bleiben, wie es jetzt ist.«

Pro Platanen: Gegen den Verlust von Parkplätzen wenden die Platanen-Befürworter ein, es gebe erstens vor Ort noch Parkplätze vor den Platanen und an der Kirche. Zweitens seien weitere Parkplätze in Gehweite denkbar. Auch eine Zufahrt auf das jetzige Parkgelände hinter den fünf noch stehenden Platanen wollen sie nicht ausschließen, Patricia Keil fügt aber an: »Kindgerecht wäre: keine Parkplätze mehr zu haben und den Bereich den Kindern zu überlassen.« Alexa Klander sieht auch kein Problem darin, ein paar Meter weiter vom Auto zu laufen.

Gleichwohl erkennt die BI einen Konflikt an, bei dem die Marktgemeinde an der Stelle verschiedenen Gruppen gerecht werden müsse. Es handele sich dabei um eine Frage, die der Gemeinderat abwägen muss: Ob er vorne fünf bis zehn Parkplätze erhalten wolle oder den Bereich hinter den Platanen als Parkplatz erschließen wolle.

Grüne Gestaltung

Pro Campus: Für Rudi Thorwart und Andreas Hohm würde die Campus-Anlage zwar fünf Bäume kosten, es würde aber auch ein ökologischer Mehrwert entstehen. Und zwar so: »Wir würden den komplett versiegelten Parkraum, wo das Wasser in den Kanal geht, sickerfähig gestalten«, sagt Thorwart. Hohm ergänzt: Das Wasser ließe sich dann gezielt steuern und an Wurzeln lenken, um Bäume bei Trockenheit besser zu versorgen.

Die Räte versprechen zudem neue »klimaresistente Bäume«. Welche Bäume da infrage kommen, stehe noch nicht fest. Es könne sich auch um mittelgroße oder größere Bäume handeln. Diese kosteten mehr, seien aber schneller angewachsen und werfen Schatten. Gegen große Bäume mit 15 Meter Krone spricht laut Thorwart, dass kleinere Exemplare im Innenort besser zu pflegen und weniger sturmanfällig seien.

Pro Platanen: Aus ökologischer Sicht sei es nicht mehr zu verantworten, so großes Grün wie die Platanen zu eliminieren, hält Alexa Klander dem entgegen. »Die Hitzesommer der letzten Jahre zeigen, wie wichtig das Grün in der Stadt ist.« Das sei in der Planung noch vernachlässig worden. Es sei nicht garantiert, dass neu gepflanzte Bäume dieselbe Größe erreichten und denselben ökologischen Effekt erzielten - zumal das Jahrzehnte dauern dürfte. Patricia Keil sagt: »20 kleinere Bäume gleichen nicht einmal eine der großen Platanen aus.«

Bei der Platane selbst handele es sich um einen klimaresistenten Baum, betont Pia Sander. »Die Bäume können sich selbst mit Wasser versorgen, die Wurzeln sind ungefähr so lang wie der Baum hoch ist.« Dass die Bäume gesund sind, sei zudem durch zwei Gutachten bestätigt worden.

Bauarbeiten

Pro Campus: Sollten die Platanen erhalten bleiben, beschreiben Planer die Eingriffe in den Wurzelbereich als umständlich, sagt Rudi Thorwart. Die Rede sei davon, dass mit Saugbagger und Handarbeit die flachen Wurzeln freigelegt und das Erdreich durch Substrat ersetzt werden müsse. Thorwart: »Das hört sich für uns nach unplanbaren Ausgaben an.« Andreas Hohm ergänzt, dass bei so einem Vorgehen auch die Gefahr bestehe, dass Wurzeln und Platanen beschädigt würden.

Pro Platanen: Alexa Klander fragt die Campus-Befürworter zurück: »Warum lassen wir das Gelände nicht so und warten, bis das Mensa-Gebäude steht?« Dann mache die Gemeinde nicht zwei Baustellen gleichzeitig auf, was für die Kinder gefährlich wäre. Pia Sander antwortet auf die Kritik der Campus-Befürworter außerdem: »Die Wurzeln lassen sich freilegen und zwar von Hand, das stimmt«, räumt sie den Mehraufwand ein. »Aber dann gibt es Wurzelbrücken und Aufschüttungen, mit denen sich das umsetzen lässt.«

