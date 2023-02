Im Eilverfahren hat die Marktgemeinde Elsenfeld fünf Platanen fällen lassen – nachdem erst am vergangenen Wochenende ein Bürgerentscheid zum Erhalt nur an 15 fehlenden Stimmen gescheitert war. Die Ent­schei­dung traf der Gemeinderat mehrheitlich am Mittwochabend, am Donnerstagmorgen kreischten bereits die Kettensägen.