Planung für die PV-Anlage in Mömlingen geht in die nächste Runde

Mömlingen. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend im neuen Sitzungssaal wurden noch folgende Punkte beraten und beschlossen:

Glasfaserausbau: In der Sitzung hat Alexandra Sitter das Angebot vom Unternehmen Glasfaser Direkt für einen flächendeckenden Glasfaserausbau vorgestellt. Nach Aussage von Bürgermeister Siegfried Scholtka sollen noch weitere Telekommunikationsunternehmen (TK) angefragt werden, um eine entsprechende Auswahl zu treffen. Er stellte klar, dass die Kommune kein Geld für den Ausbau in die Hand nehmen wird. Den Eigeninitiativen der TK-Anbieter sei Vorrang einzuräumen. Eine Refinanzierung könne dann über die Gebühren erfolgen. Der Beschluss dazu erfolgte einstimmig.

Haushaltsreste: Im Haushaltsjahr 2021 wurden beschlossene Ausgaben nicht umgesetzt und können laut Kommunalrecht ins Jahr 2022 übertragen werden. In Mömlingen handelt es sich hierbei um knapp 3,5 Millionen Euro. Die Haushaltseinnahmenreste betragen rund 735.000 Euro. Laut Scholtka sind die Summen durch eine um 1,3 Millionen Euro höhere Rückführung in den Vermögenshaushalt und ein Plus von 1,9 Millionen Euro Einnahmen gedeckt. ruw