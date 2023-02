Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Planspiele zum Areal am alten Miltenberger Bahnhof

Bürger diskutieren über künftige Gestaltung des Geländes am nördlichen Stadteingang

Miltenberg 12.02.2023 - 15:43 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bürgermeister Bernd Kahlert betonte, er wolle die Bürger Schritt für Schritt bei der Gestaltung dieses Areals mitnehmen. Er kündigte auch an, dies werde nicht die letzte Veranstaltung zu dem Thema sein.

Drei Vorschläge des Planerbüros

Städteplaner Thomas Wirth vom Architektenbüro arc:grün aus Kitzingen stellte zunächst das Ergebnis der Online-Befragung vor, die mit fast 600 ausgefüllten Fragebögen eine unerwartet hohe Beteiligung aufwies. Aus diesen Informationen und Gewichtungen hatte Michael Böhme vom Büro Rittmannsperger drei Ideen einer möglichen Gestaltung des neuen Quartiers ausgearbeitet, die er den zahlreichen Teilnehmern dieser Veranstaltung vorstellte. Er wies darauf hin, dass seine Ideen von einem 100-jährigen Hochwasser (HQ100) ausgehen, es aber auch das schlimmste Szenario, nämlich ein Hochwasser »HQ extrem« geben könne, das den Main bis an den Hang fließen lassen könnte.

Es wurden aber auch Kritikpunkte laut. Warum wurde in der Onlinebefragung nicht abgeklopft, ob »Normalfamilien« dort wohnen sollen? Wie gewiss ist die Ansiedlung einer Hochschule und wo sollen dann die Studenten leben? Und immer wieder kam die Frage auf, was man unter »bezahlbarem Wohnraum« zu verstehen hat. Ein Teilnehmer zeigte auf, dass die Miltenberger Firmen Fachkräfte suchen, die dort eine neue Bleibe finden könnten. Das Quartier müsse also auch für neue Bürger interessant sein.

Noch viele Fragen offen

Anschließend waren die Anwesenden und ihre planerischen Ideen und Fähigkeiten gefragt. Wie soll das Gelände aussehen, was passt zu Miltenberg, welche Nutzung wird gewünscht und wer soll dort wohnen und leben? Wollen wir eher eine Arbeitersiedlung oder Wohnen für betuchte Senioren? Die waren nur einige der Fragen, die den »Planern am grünen Tisch« mitgegeben wurden.

Auf den vorgezeichneten Plänen wurden dann Häuser aus Styropor »gebaut«, Flächen für Bolzplatz und ähnliches eingezeichnet, und es kamen weitere Fragen auf: Wo schaffen wir eine Fläche, auf der ein buntes Zusammenleben am Wasser möglich ist und es auch einmal lauter werden darf? Sollen Themen der Altstadtsatzung mit in das neue Quartier genommen werden? Und wie löst man die Parkplatzfrage?

Zum Schluss stellten die Gruppen ihre Ideen zu dem Quartier vor. Aus den Ergebnissen dieses Workshops soll dann ein erster städtebaulicher Rahmenplan erstellt werden.

Annegret Schmitz