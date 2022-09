Planspiele für Bürgstadts Mainspielplatz

Gemeinderat Bürgstadt in Kürze

Friedhof: Die Arbeiten auf der Erweiterungsfläche sollen Mitte Oktober beginnen, kündigte Bürgermeister Thomas Grün. Probleme gibt es bei der Pergola: Diese würde 27.000 Euro teurer, weil sie aus Lärchenholz statt (nicht zulässigem) Fichtenholz gefertigt werden müsste. Grün hielt diesen großen Preisunterschied für nicht nachvollziehbar. Er schlug vor, die Pergola aus dem Auftrag herauszulösen, und nur den Pavillon und die Namensschilder erstellen zu lassen. Allerdings sollen die Fundamente für die Pergola im Rahmen der Erdarbeiten gegossen werden, damit die Errichtung der Pergola zu einem späteren Zeitpunkt ohne große Vorarbeiten erledigt werden kann. Die Auftragssumme für die Holzarbeiten reduziert sich somit auf nunmehr gut 60.000 Euro. Der Rat stimmte dieser Lösung zu und beauftragte die Verwaltung, zu gegebener Zeit eine erneute Ausschreibung der Pergola in der Holzart Lärche vorzunehmen. Um Trinkwasser zu sparen, soll zudem eine Gartenbrunnen-Anlage für 20.000 Euro gebaut werden. Das damit geförderte Brauchwasser könne an die Ringleitung im Friedhof angeschlossen werden und werde später auch den neuen Friedhofsteil versorgen. Voraussetzung sei allerdings, das Wasser gefunden wird.

Wasserversorgung: Bürgermeister Thomas Grün informierte, dass die Versuchsbohrung Brunnen 5 am Maiberg oberhalb der Bestandsbrunnen im Gemeindewald nach Trinkwasser fehlgeschlagen ist. Bis auf 270 Meter Tiefe habe sich keine ausreichende Wassermenge finden lassen. Der Gemeinderat wird über das weitere Vorgehen informiert, wenn die Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt und den Geologen stattgefunden haben. Auf die Frage von Matthias Helmstetter (CSU) erklärte Grün, dass die Versorgungslage noch nicht dramatisch ist: "Wir haben noch Luft."

Energiesparen: Matthias Helmstetter (CSU) wollte wissen, inwieweit in Bürgstadt die empfohlenen Maßnahmen zur Energieeinsparung vollzogen werden. Thomas Grün erklärte, dass die Warmwasserboiler im Rathaus vom Strom genommen wurden, nicht benutzte Räume auch in der Mittelmühle nicht beheizt werden und die Raumtemperatur mittels Thermostaten kontrolliert wird. Ferner werden öffentliche Gebäude seit etwa fünf Wochen nicht mehr beleuchtet und die Straßenbeleuchtung nachts um 50 Prozent reduziert.

Grundschule: Die Schüler in Bau A werden in den Herbstferien umziehen, so die Information des Bürgermeisters. Damit ist der Bauabschnitt I beendet und Bauabschnitt II beginnt mit dem Entkernen des Schulgebäudes A. Aus der nichtöffentlichen Sitzung gab der Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann bekannt, dass einige Aufträge vergeben wurden. Die Erd- Mauer- und Betonarbeiten im Bauteil A führt die Firma Behringer (Kreuzwertheim) zum Angebotspreis von 187.000 Euro aus. Die Abbrucharbeiten im gleichen Gebäude erledigt die Firma Eckert (Lauda- Königshofen) zum Preis von 133.500 Euro. Die Kücheneinrichtung für die Verwaltung liefert die Firma Wohnfitz (Walldürn) für 6.800 Euro. Die Firma VS Vereinigte Spezialmöbel wurde beauftragt, einen Teil der Schulmöbel inklusive der Verwaltungsräume und Lehrerbereiche zu liefern. Die Kosten belaufen sich auf 92.600 Euro. Der Auftrag zur Erweiterung und Neubeschaffung der EDV-Anlage für den Verwaltungs- und Schülerbereich ging an die Firma CSS-IT aus Großheubach zum Preis von 38.000 Euro.

Bauleitplanung: Die Änderung des Flächennutzungsplanes am nördlichen Ortsausgang wurden festgestellt. Bei der erneuten Auflage hatte lediglich das Landratsamt moniert, dass die Planungsabsichten des Weingutes Sturm nicht bekannt sind. Der Rat entschied, dass dies in einem später aufzustellenden Bebauungsplan näher erläutert wird.

Mobilfunk: Die Firma Ziemann/Holvrieka kann an der Außenwand einer Industrieanlage einen Antennenträger anbringen. Die Anlage soll neben dem Schließen von Versorgungslücken mit 4G und 5G auch die Anbindung an den Richtfunk gewährleisten. Der Rat genehmigte den Antrag einstimmig.

Odenwald-Allianz: Der Markt Bürgstadt möchte Teil der Allianz werden. Bürgermeister Thomas Grün betonte, dass Projekte, die nur bestimmte Kommunen betreffen, auch nur von diesen finanziert werden. Er bezifferte die jährlichen Kosten für Bürgstadt auf 5000 Euro. Der Rat entschied, den Bürgermeister und die Verwaltung damit zu beauftragen, alle notwendigen Schritte einzuleiten.

ÖPNV: Der Stadtbusverkehr hat auch 2021 wieder ein Defizit eingefahren, das der Markt entsprechend der Einwohnerzahl ausgleichen muss. Es beläuft sich auf 7424 Euro. Grün wies darauf hin, dass sich die Fahrgastzahlen im Vergleich zu 2018/19 fast halbiert haben und 2021 bei gut 4000 Fahrgästen lagen.