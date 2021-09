Plakate des Dritten Wegs im Kreis Miltenberg sind nicht strafbar

Staatsanwaltschaft hat Parolen geprüft

Die Plakate zeigen unter anderem einen blutigen Handabdruck mit der Parole "Kriminelle Ausländer raus" oder das Bild einer Toilette, in der mit dem Slogan "Weg mit der Scheiße" CDU, SPD, Gruüne, FDP und Linke heruntergespült werden. Kripo und Staatsanwaltschaft hatten ermittelt. Nachdem die Redaktion eine Anfrage zu den Plakaten an das Landratsamt Miltenberg geschickt hatte, hatte sich die Behörde an die Polizei gewandt.

Die Staatsanwaltschaft habe in einem sogenannten Vorermittlungsverfahren geprüft, ob bei den verschiedenen Plakaten eine Strafbarkeit vorliege, erläuterte Schramm. Bei "Kriminelle Ausländer raus" sei es um den Vorwurf der Volksverhetzung gegangen. Diese sei jedoch nicht gegeben, weil beispielsweise nicht zum Ausdruck gebracht werde, dass alle Ausländer kriminell seien, erklärt Schramm.

Bei "Weg mit der Scheiße" habe man eine Beleidigung geprüft und dies ebenfalls verneint, weil zwar Parteien benannt seien, aber keine einzelnen Personen. Eine potenzielle Beleidigung verliert sich laut Schramm in der Masse. Auch weitere Parolen wie "Grenzen dicht" oder "Volksverräter stoppen" habe man geprüft, aber auch hier keine Strafbarkeit gesehen, da keine Einzelpersonen oder einzelne Gruppen beleidigt oder diffamiert würden.