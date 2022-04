Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Plakataktion der Polizei: »Wer ist mein Mörder?«

Tatort Schneesberg: SOKO »Berninger« setzt bei Tätersuche auch auf Emotionen

Wörth a.Main 25.04.2022 - 20:14 Uhr 1 Min.

Am Samstag und Montag hängten Mitglieder der SOKO »Berninger« rund 50 dieser Plakate, die den Bäckerlehrling Klaus Berninger zeigen, in Wörth und Umgebung auf.

Mit dieser Aktion setzen die SOKO-Mitglieder erneut auch darauf, die Emotionen der Menschen in der kleinen Stadt anzusprechen: Wohl jeder kennt den Fall um den Sohn der alteingesessenen Bäckerfamilie, der am 20. Dezember 1990 von einem unbekannten Täter in der Gemarkung Schneesberg getötet wurde.

Am vergangenen Freitag riefen Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft den Fall bei einem Infoabend noch einmal ins Gedächtnis und betonten, was auch auf den Plakaten zu lesen ist: »Jeder Hinweis ist wichtig!« Etwa 20 solcher Hinweise geht die SOKO nun bereits nach, so Polizeisprecher Philipp Hümmer.

Die Ermittler hoffen auf weitere Zeugen und fragen unter anderem: • Klaus Berninger war am Tattag gegen 15 Uhr im Wörther Jugendkeller. Wer kann etwas dazu sagen?

• Klaus Berninger soll sich am Tattag gegen 18 Uhr vor dem Pub »Nachfalter« oder im Bereich der Odenwaldstraße aufgehalten haben. Wer kann etwas dazu sagen?

• In der Nacht auf den 28. Mai 1990 brach ein Unbekannter in die Bäckerei Berninger ein. Vater Berninger verscheuchte ihn. Laut Polizei muss der Täter Insiderkenntnisse gehabt haben. Der Einbruch wurde nie aufgeklärt und ist verjährt. Wer kann dennoch etwas dazu sagen?

• Wer hat Klaus Berninger am Abend des 20. Dezember 1990, nach 18 Uhr, gesehen?

• Wer kann Angaben dazu machen, ob Klaus Berninger in irgendwelche Streitigkeiten verwickelt war?

• Gibt es Zeugen, die zwischen dem 20. und 27. Dezember 1990 den neongrünen Geldbeutel des Jugendlichen gesehen oder gefunden haben?

KATRIN FILTHAUS

Hintergrund SOKO-Mitglieder hängen das Plakat an der Michaelshütte auf. Foto: