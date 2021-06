Plätze in Niedernberg werden aufgewertet

Städteplaner präsentiert dem Gemeinderat Vorschlagsliste, Bereiche am Main und im Ort neu zu gestalten

Auch der Dorfplatz soll neu gestaltet werden.

Tropp begann mit seinen Gestaltungsvorschlägen am Main im Bereich nördlich des Bubebadeplatzes. Dort beginnend sind am Mainufer entlang in Richtung Süden sieben Einzelmaßnahmen geplant, deren Realisierung aufeinander abgestimmt sein müssten.

Zugänge zum Wasser

An dieser ersten Stelle schlägt er vor, die Besucher bereits mit einem Hinweisschild zu begrüßen, Picknickgarnituren aufzustellen und den Zugang zum Wasser zum Schwimmen im Main zu optimieren. Auch eine Einstiegsstelle für Stand-up-Paddler sei dort möglich, erläuterte der Planer den Räten. Dazu müsste man den Sandbereich auffrischen, Sitzsteine mit Holzaufleger anbringen und die vorhandenen Sitzliegen versetzen.

Ein erstes Highlight soll dann am Runden-Turm-Platz entstehen. Hier gab es im Vorfeld unterschiedliche Ansichten über die Gestaltung des Platzes. Einen höheren Stellenwert sollte das Nikolausdenkmal bekommen. Eine Toilettenanlage wäre in diesem Bereich wünschenswert. Gestaltungsbedarf besteht beim alten Fähranleger, wo Beleuchtung und Sitzgelegenheiten fehlen und die vorhandene Betonfläche eventuell gepflastert werden sollte.

Hier könnte einiges für Familien mit kleinen Kindern getan, Info-Tafeln und Fahnenmaste aufgestellt werden. Auch ein mobiler Eisverkäufer wäre in diesem Bereich vorstellbar. Auf der gegenüberliegenden Mainseite gehört eine kleinere Fläche zur Gemarkung Niedernberg, worauf dort hingewiesen werden sollte.

Schaugarten mit Bienenstöcken

Etwas abseits vom Main wäre der Platz im Bereich der Kirche als abschließbarer Schau- oder Kräutergarten mit Bienenstöcken als ein weiteres Highlight zu gestalten. Am Main im Bereich der Ilbenstraße sollten eine neue Treppe und ein Wasserzugang zum Einbringen von Booten geschaffen sowie die Bänke neu geordnet werden. Wichtig sei es aber, so Tropp, dass der Radweg im Ort bleibt. Eine Strecke am Main entlang sei nicht umsetzbar.

Im Bereich des Dorfplatzes schlägt der Städteplaner vor, drei unterschiedliche Bereiche entstehen zu lassen und miteinander zu verbinden. Der Dorfplatz, je nach Anforderung eventuell befestigt und energetisch versorgt, dahinter der alte Friedhof mit einem neuen Durchgang zum Mehrgenerationengelände mit seinen Spiel- und Ertüchtigungsangeboten. »In das ehemalige Friedhofsgelände sollte nicht zu viel reingepackt werden«, nannte Tropp die Vorgabe. Das Kruzifix könne in dem Bereich bleiben. Neben einer neuen Wegeführung könne eine Pergola entlang der Ortsmauer errichtet, ein Wasserlauf oder eine Boule-Bahn angelegt und historische Grabsteine versetzt werden. Gut möglich sei dort auch ein begehbares Schachspiel.

Christel Ney

Kommentare und Ideen von Niedernberger Räten Josef Scheuring (SPD) beurteilte die Vorschläge zu den einzelnen Bereichen als gute Basis. Nun könne man sich in Ruhe mit den Details beschäftigen. Es sei eine gute Idee, den Kirchplatz neu zu beleben und mit den unterschiedlichen Maßnahmen den Ort aufzuwerten. Die Idee von Udo Bieber (CSU) griff Städteplaner Rainer Tropp auf und erklärte, dass für die Verpflegung am Main dort eine temporäre sogenannte Pop-up-Gastronomie wünschenswert wäre, die auch von Vereinen betrieben werden könnte. Eugen Seitz (CSU) sprach das Thema an, wie sich eine Anbindung an den Bahnhof Sulzbach realisieren lasse. Volker Goebel (CSU) gab zu bedenken, dass bei allen Maßnahmen die Anwohner nicht überfordert werden sollten, da sonst neue Probleme entstehen könnten. Die Bürger sollten zu den Maßnahmen auf jeden Fall gehört werden. Bürgermeister Jürgen Reinhard schlug vor, die Vorschläge öffentlich zu machen und bei einer öffentlichen Ortsbegehung die in Frage kommenden Bereichen zu besichtigen. ()