Pläne rund um Elsenfelder Shell-Kreisel vorgestellt

Über den Aus­bau der Er­len­ba­cher Stra­ße im Teil­ab­schnitt zwi­schen Shell-Krei­sel und Bild­stra­ße so­wie der Er­sch­lie­ßungs­stra­ße in das Märk­te­ge­biet in­for­mier­ten Ha­rald Klug und Jörg Suf­fel vom Büro FKS (Aschaf­fen­burg) den Ge­mein­de­rat in der Sit­zung am Mon­tag. Suf­fel er­läu­ter­te, dass der Krei­sel in Rich­tung Tank­s­tel­le ver­scho­ben wird, um die Ge­schwin­dig­keit der Au­to­fah­rer zu ver­rin­gern. Mög­lich ist dies, da die Tank­s­tel­le Mit­te 2023 sch­ließt und den Platz ver­lässt.