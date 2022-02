Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Pläne für Generalsanierung Hoffeldstraße in Elsenfeld vorgestellt

Gesamtkosten 2,3 Millionen Euro - Gemeinderatssitzung

Die Pläne für die Generalsanierung der Hoffeldstraße wurden am Montag in der Gemeinderatssitzung im Bürgerzentrum vorgestellt. In der Gemeinderatssitzung am 14. März wird der endgültige Beschluss gefasst.

In der Sitzung im April 2021 hatte das Büro dem Gremium bereits verschiedene Ausbauvarianten der Hoffeldstraße im Ortsteil Schippach vorgestellt. Nach einer Befragung der Anwohner und einer Anwohnerversammlung im Juli 2021 hatte der Gemeinderat in der Sitzung am 19. Juli 2021 die nun vorgetragene Ausbauvariante festgelegt.

Vor der Sitzung hatte Andreas Hohm von der CSU-Fraktion beantragt, die Tagesordnung zu ändern und in der Sitzung gleichzeitig auch den Beschluss für die Generalsanierung zu fassen, um keine Zeit zu verlieren. Auf der Tagesordnung stand nur die Vorstellung der Ausbauvariante. Der Antrag der CSU wurde mit neun zu elf Stimmen abgelehnt. Thomas Becker (UBV) meinte, man solle den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Werner Billmaier (SPD/Grüne) sagte, man mache sich Probleme wo keine sind. Die Vorgehensweise sei mit den Fraktionssprechern so abgestimmt und Machtspielchen finde er nicht in Ordnung.

Ingenieurin Katja Stumpf erläuterte, dass insgesamt rund 500 Meter Straße ausgebaut werden sollen. Die Fahrbahn aus Asphalt erhält eine vier Zentimeter starke Decke und eine 14 Zentimeter starke Tragschicht. Der Gesamtaufbau der Straße misst 55 Zentimeter. Im Straßenabschnitt 1 entstehen zwei beidseitige mindestens 1,50 Meter breite Gehwege. Die Fahrbahnbreite beträgt hier mindestens 5 Meter. Auf der Straße ist kein Parken erlaubt, um die Fahrbahn für den Busverkehr freizuhalten. Eingebaut werden Rundbordsteine und eine zweizeilige Rinne.

Im Straßenabschnitt 2 werden auf beiden Straßenseiten Gehwege gebaut. Ein Gehweg ist 1,25 Meter breit, der andere mindestens 1,40 Meter. Die Fahrbahnbreite beträgt 5,10 Meter. Parken ist hier auf der Fahrbahn möglich. Im gesamten Ausbaubereich soll Glasfaser "FTTH - Fiber to the home" verlegt werden. Kabel und Leitungen der Telekom werden nicht ausgetauscht. Die Gehwege werden mit Pflastersteinen, Rundbordsteinen und einer zweizeiligen Rinne ausgebaut. Im Kreuzungsbereich, an der Einmündung zum Wirtschaftsweg und im Wendebereich sind Bordsteinabsenkungen vorgesehen.

Harald Klein erinnerte in seinen Ausführungen an die Sanierungsplanung GEP aus dem Jahr 2006. Bereits damals hatte das Büro empfohlen, die Kanäle wegen Überlastung auszutauschen. Die Kanäle seien Schadensklasse 1, hätten teilweise große Schäden und seien dringend sanierungsbedürftig. Bei Starkregen könne es zu Rückstaus in Kellern kommen. Künftig werden die Kanäle einen Durchmesser von 40 bis 50 Zentimeter aufweisen. Derzeit sind es 30 Zentimeter Durchmesser. Auch die Wasserleitung ist alt und wird ausgetauscht.

Um die Kläranlage zu entlasten nannte Klein als Alternative den Einbau eines Trennsystems. Darunter versteht man das getrennte Ableiten von Schmutz- und Regenwasser in separat dafür vorgesehene Kanäle. Das Schmutzwasser wird in den Schmutzwasserkanal, das Regenwasser in den Regenwasserkanal abgeleitet. Diese Möglichkeit bedeute 610 Meter zusätzliche Regenwasserkanäle und zusätzlichen Kosten von 465000 Euro. Klein betonte, dass ein getrenntes System grundsätzlich sinnvoll sei. Hier sei das Verhältnis aber unausgewogen und es sei ein sehr großer Aufwand mit hohen Kosten.

Die Gesamtkosten für den Ausbau betragen 2,3 Millionen Euro. (Straßenbau brutto ohne Baunebenkosten 1,16 Millionen Euro, Kanalbau Mischwasserkanal 693000 Euro, Wasserleitung 436000 Euro). Beim Einbau eines Regenwasser-Kanals (RW-Kanals) erhöhen sich die Kosten um 465000 Euro. Hinzu kommen Kosten für den Glasfasereinbau und die Straßenbeleuchtung. In der Gemeinderatssitzung am 14. März wird der endgültige Beschluss gefasst.

Martin Roos