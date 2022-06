»Pilotprojekt« aus Lehm: Damit es dem Saatgut gut geht

Nachhaltigkeit: Miltenberger Saatgutfirma Philipp Klein nutzt ältesten Baustoff der Menschheit, um in neuer Lagerhalle auf Klimatechnik und Strom verzichten zu können

Ein Blick auf die entstehende Lehmwand. Atmungsaktiver Baustoff. Jonas Jacob hatte die Idee, eine Lehmwand zu bauen. Philipp Hessel. Kennt jeder Hobbygärtner: die Samentütchen der Marke Frankonia. Wirkt unscheinbar: die neue Lagerhalle der Miltenberger Saatgutfirma Philipp Klein. Sie ist jedoch ein Novum.

Der Geschäftsführer der Miltenberger Saatgutfirma Philipp Klein GmbH - besser bekannt als Frankonia Samen - hat es gewagt: Er hat ein Lager aus Lehm gebaut. Das Ziel: Energie sparen. Nachhaltig agieren. Es ist ein »kleines Pilotprojekt«, wie Hessel sagt. Ob sein Plan am Ende aufgeht, wird sich zeigen.

Kühl und trocken soll es sein

Die neue Halle wirkt unscheinbar. Gerade erst ist sie fertig geworden. Dass sie ein Novum ist, erkennt wohl nur ein Fachmann. Zumindest auf den ersten Blick. Die Regale sind noch leer, erlauben so den Blick auf die Lehmwand. Knapp 26 Meter lang, fünf Meter hoch. Eine spezielle Tür riegelt das Lager ab. »Sie verhindert einen Luftaustausch mit der Umgebung«, erklärt Hessel. Saatgut mag es nicht nur trocken und kühl, es bevorzugt auch ein konstantes Klima. Die Tür macht das möglich. Und der Lehm. Der habe tolle Eigenschaften, so der Firmenchef. Sei ein ausgezeichneter Klimaregler, sorge zudem für eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit.

Hessel führt durch das aktuelle - das alte - Lager, vorbei an Hochregalen, in denen Dutzende Säcke Saatgut darauf warten, in Tütchen abgefüllt zu werden. Die Halle ist verbunden mit den Büros, der Produktion, der Warenannahme. Immer wieder öffnen und schließen sich Türen und Tore. Klimatechnik gibt es keine. Temperatur und Luftfeuchte schwanken. »Und das ist nicht gut fürs Saatgut«, so der 37-Jährige.

Er beschließt: Wir trennen einen Raum ab, schaffen ein Lager eigens für hochwertiges Saatgut. Die erste Idee ist, im bestehenden Lager eine Massivbauwand zu ziehen und Klimatechnik zu installieren. Lehm als Baustoff liegt für Hessel zunächst nicht auf der Hand. Den bringt Jonas Jacob - ein befreundeter Handwerker aus Kleinheubach - ins Spiel. Und Hessel »war gleich voll dafür«, wie der Maurer erzählt.

Ein halbes Jahr dauert die Planung, gerade einmal zwei Wochen braucht es, bis die Lehmputzwand steht. Mit am Start: eine Handvoll selbstständiger Handwerker, allesamt aus Kleinheubach, allesamt spezialisiert auf eine »giftfreie, ökologische und nachhaltige« Arbeitsweise, wie Malermeister Björn Kretschmann sagt. Die Männer verbauen Holz, eine Hanfjutedämmung, Lehmbauplatten, bringen schließlich Lehmoberputz auf.

Es entsteht eine Wand mit einem »schönen ökologischen Aufbau«, wie Jacob sagt. Sämtliche Materialien sind nachhaltig. Naturprodukte. Ihre graue Energie - also die Energie, die zu ihrer Herstellung sowie für den Transport, die Lagerung und Entsorgung benötigt wird - ist minimal. Die Hanfdämmplatten bestehen aus einem nachwachsenden Rohstoff. Und »Lehmgruben haben wir fast überall in Deutschland«, erklärt Schreiner David Helmstetter. Er sei lokal vorhanden, lange Transportwege entfallen. »Er muss zwar aufgearbeitet werden, ist aber immer verfügbar.« Im Gegensatz zu vielen anderen Baustoffen.

Nicht zuletzt ist die Wand nicht massiv, sondern in einer Ständerbauweise errichtet. Heißt: Will Hessel sein Lehmlager beispielsweise vergrößern, könnte die Wand abgebaut und ein Großteil der Materialien wiederverwendet werden. Doch daran verschwendet der 37-Jährige aktuell keinen Gedanken. »Vorerst reicht das Volumen.« Etwa 50 Prozent des Saatguts finden in der neuen Halle Platz. Reserviert ist sie für hochwertige Sorten.

Die Idee des Lehmlagers ist ein wenig aus der Not geboren. Bis zuletzt habe er über eine just-in-time-Produktion nachgedacht, so Hessel. Heißt: »Wir kaufen die Saatgut-Komponenten für unsere Tütchen kurzfristig ein und verschaffen sie direkt wieder.« Doch dann kam Corona. Und der Krieg in der Ukraine - einem der weltweit größten Weizenexporteure. Das Getreide, es dürfte künftig knapp werden. »Für die Bauern ist es deshalb gerade so attraktiv wie nie, großflächig Weizen zu kultivieren«, sagt Hessel. Die Folge: Engpässe an andere Stelle. Kurzum: Die Firma muss wieder mehr Saatgut einlagern. »Wir müssen uns bevorraten, weil die Verfügbarkeit immer schlechter wird.«

Hervorragende Dämmung

Nun also die neue Halle. Die Wand dafür sei zweifelsohne kostspieliger als eine profane Wand aus Gipskarton, so Jacob. Doch Energie ist teuer, das Raumvolumen der Halle gewaltig. Sie zu klimatisieren, wäre teuer. Hessel ist sicher: »Das Projekt wird aufgehen - und sich amortisieren.« Und doch wird er ein Auge auf Hydro- und Thermometer haben. »Klimatechik ist nicht vorgesehen, aber sollte sich zeigen, dass es nicht ohne geht, müssen wir überlegen, ob und wie wir nachrüsten.« Auch Jacob meint: »Die Dämmeigenschaften sollten hervorragend sein.« Aber das Ganze sei ein Pilotprojekt. Will heißen: Die Zukunft wird weisen, ob der Plan aufgeht.

Apropos Pilotprojekt. Die Idee ist simpel. Warum ist da bisher niemand drauf gekommen? »Keine Ahnung«, sagt Helmstetter. »Die Produkte müssen an den Mann gebracht werden. Und dann ist da noch die Kostenfrage.« Lehm ist einfach nicht so populär. Oder einfach in Vergessenheit geraten. »Wir haben uns getraut«, sagt Hessel. Und Helmstetter hofft auf viele »Nachahmer«.

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER

WEITER GEHT'S IM NETZ! Viele spannende Infos zum Baustoff Lehm, eine Bildergalerie und ein Video zum Bericht finden Sie unter dem Link: www.main-echo.de/7579342

Zahlen & Fakten:Philipp Klein GmbH Die Philipp Klein GmbH - besser bekannt unter ihrer Marke Frankonia Samen - ist ein Großhändler für Blumenzwiebeln und Saatgut. »Wir kaufen jedes Jahr mehrere Tonnen Saatgut ein und bringen es wieder in Umlauf«, sagt Geschäftsführer Philipp Hessel. Abgepackt in kleinen bunten Tütchen findet man es im Fach- und Einzelhandel. »Wir sind der größte Lieferant für Edeka im Bereich des Saatguts«, so Hessel. In der Firmenzentrale in der Miltenberger Martin-Vierengel-Straße 1 wird das Saatgut angeliefert, gelagert und portioniert. »Acht Millionen Tütchen schicken wir pro Saison raus.« Etwa 650 Sorten Saatgut bietet das Unternehmen an. Gegründet wurde die Firma 1863. Sie ist ein Familienunternehmen in sechster Generation. Seit 2014 ist Philipp Hessel Geschäftsführer. Er führte die Firma zunächst gemeinsam mit seinem Vater, seit vergangenem Jahr teilt er sich die Aufgabe mit seiner Cousine Teresa Hessel. Die Wirtschaftsingenieurin ist seit 2020 dabei. Die Firma hat etwa 50 Mitarbeiter. Seit 2015 gehört die Marke Samen Pfann zum Unternehmen. Sie wird in Fürth gehandelt, dort hat die Firma einen zweiten Standort. ()

