Pilgerführertreffen beendet Wallfahrtssaison

Katholische Kirche: Mit Zuversicht in ein neues Wallfahrtsjahr - Jahresthema in Walldürn stellt die Eucharistie in den Mittelpunkt

An dem Modell einer Wallfahrtssaison mit integrierter Hauptwallfahrtszeit und besonderen Wallfahrtstagen (siehe Kasten), wird die Walldürner Wallfahrtsleitung auch im kommenden Jahr festhalten und weitere Schwerpunkte setzen. Foto: Achim Dörr

Zu Beginn der Zusammenkunft, die Corona-bedingt komplett in der Wallfahrtsbasilika stattfand, wurde die heilige Messe gefeiert, die Pater Josef Bregula und sein Mitbruder Pater Kamil Piotrowski zelebrierten. Nach der Lesung aus dem Matthäus-Evangelium, wo es um das Vertrauen beim Beten ging, stellte der Wallfahrtsleiter die Frage: Wie ist es bei uns um das Bitten und Danken bestellt?

Beten und aktiv werden

Damit haben die heutigen Menschen große Schwierigkeiten und folglich auch mit dem Bittgebet. »Wenn ich frei und unabhängig bin, dann brauche ich niemanden um etwas zu bitten und bin niemandem einen Dank schuldig«, so oft die egoistische Sichtweise. Wir beten um Vieles, vergessen dabei aber unser aktives Mitwirken. Pater Josef: »Richtiges Bitten zwingt uns gewissermaßen dazu, nicht nur nach unseren Wünschen zu fragen, sondern vor allem nach Gottes Willen. Dies wird vor allem im Vaterunser deutlich.«

Im Anschluss an die Eucharistiefeier betonte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter, »dass eine bewegte Wallfahrtszeit hinter uns liegt«. Es waren viele Herausforderungen zu meistern. Die digitalen Übertragungen durch das Online-Team zeigten eine neue Normalität. Auch die Internetseite der Wallfahrt wurde überarbeitet. Sie soll künftig noch mehr Infos zu den einzelnen Pilgergruppen ermöglichen.

Bürgermeister Markus Günther zeigte einige infrastrukturelle Veränderungen im Kernstadtbereich auf. Die Straßensanierungen seien abgeschlossen, ein Busparkplatz mit Toilettenanlage unweit der Basilika sei errichtet. Das Stadt- und Wallfahrtsmuseum werde generalsaniert und dabei komme es auch zu einem Neubau für die Tourist-Information als Anlaufstelle für die Pilger.

Gottes Ruf folgen

Mit der anschließenden Präsentation des Themas für das Wallfahrtsjahr 2022, die Pater Irenäus Wojtko inhaltlich konzipiert hat, gab die Wallfahrtsleitung einen Ausblick auf dessen Schwerpunkt. »Wir sind gekommen, ihn anzubeten«, lautet das Motto, das dem zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums entnommen ist.

Bei der Hinführung zum Leitwort ging es zunächst um die Feststellung, dass von Anfang an das Pilgern und das Unterwegssein als eine Antwort auf Gottes Ruf zu sehen ist. Ob Abraham, Jakob und seine Familie oder das ganze Volk Israel, alle folgten dem Ruf Gottes. Auch heute pilgern jährlich weltweit rund 40 Millionen Christen zu Heiligtümern, darunter 136 eucharistische Wallfahrtsorte, zu denen Walldürn als größter in Deutschland zählt.

Zudem wurden persönliche Gründe des Pilgerns erörtert, die als vielschichtig aufgezeigt wurden. »Das Leitwort für 2022 führt wieder zum Kern unseres Glaubens, zu Jesus Christus, als den Mittelpunkt und die Mitte unseres Lebens«, so Pater Irenäus. Es waren die Sterndeuter, die dem Stern folgten mit der Krippe in Betlehem als Ziel und es sind heute tausende Pilger mit dem Ziel Walldürn, um dort den Blutschrein mit dem Korporale aufzusuchen und die eucharistische Anbetung zu erleben, so eine Gegenüberstellung.

Die abschließende Frage befasste sich mit dem eigenen Pilgerweg. Was ist meine Motivation? Was suche ich? Am Anfang steht vor allem eines, nämlich die Entscheidung des Aufbruchs und des Losgehens.

In der abschließenden Diskussion und beim geselligen Austausch auf dem Wallfahrtsplatz wurde bekräftigt, dass man seitens der Wallfahrtsleitung am neuen Konzept einer Wallfahrtssaison mit integrierter Hauptwallfahrtszeit festhält. Denn: Viele Einzelpilger, kleinere Gruppen, Radler und Motorradgruppen sind das ganze Jahr über zur Gnadenstätte nach Walldürn gepilgert. Der Blick des Wallfahrtsleiters Pater Josef Bregula mit seinem Team geht nach vorne in der Hoffnung, dass die Wallfahrt in Walldürn bald wieder im gewohnten Rahmen und ohne pandemiebedingte Einschränkungen durchgeführt werden kann.

ACHIM DÖRR

Zahlen und Fakten: Terminübersicht 2022 Wallfahrtssaison: 1. Mai bis 16. Oktober Hauptwallfahrtzeit: 12. Juni bis 10. Juli 23. Juni: Großer Blutfeiertag 21. Mai: Wallfahrtstag der Erstkommunionkinder der Region 4. Juni: Motorrad-Wallfahrt 10. September: Fahrrad-Wallfahrt 17. September: Jugendwallfahrt 15. Oktober: Pilgerführertreffen ()