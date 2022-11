Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Pianist Amadeus Wiesensee bezaubert mit klassischen Klängen

Klavierkonzert in Erlenbachs Frankenhalle mit Stücken von Bach, Beethoven und Ravel

Erlenbach a.Main 21.11.2022 - 15:05 Uhr 1 Min.

Der Pianist Amadeus Wiesensee verzaubert sein Publikum mit wunderschöner klassischer Musik.

Das Konzert startete der Künstler mit einem der populären Kompositionen von Ludwig van Beethoven, der Mondscheinsonate in allen drei Sätzen. »Es ist keine traditionelle Musik,« so Amadeus Wiesensee, der den Abend auch selbst moderierte, »sie kommt aus der Tiefe des Herzens.« Während der Phase des Lockdowns infolge der Corona-Pandemie hat sich Wiesensee laut eigener Angabe intensiv gerade mit Beethovens Werken auseinandergesetzt. »Er hat mir in dieser Zeit viel gegeben und er ist ein Vorbild, wie man mit Hindernissen umgehen kann.«

Virtuoses Tastenspiel

Nach der grandios gespielten Mondscheinsonate ging es mit Maurice Ravel`s »Gaspard de la nuit weiter«, das als Ravels virtuosestes Klavierstück gilt. Das Werk, das von drei schauerlichen Nachtgestalten handelt: der Meerjungfrau Ondine, Le Gibet (dem Galgen) und Scarbo (der Kobold) ist unter klassischen Pianisten laut Wiesensee wegen des hohen Schwierigkeitsgrads eines der gefürchtetsten Stücke. Gerade die Nachtgestalten wurden vom Künstler bravourös umgesetzt. Er wusste sein Publikum mitzunehmen und zu begeistern. Auf die dämonische Pracht des Impressionisten Maurice Ravel folgte das ruhige Choralvorspiel »Nun komm der Heiden Heiland« von Johann Sebastian Bach (arr. Ferrucio Busoni), das entspannte und nach der emotional mitreißenden Ravelschen Komposition für einen Ruhepunkt sorgte.

Sonate als Ausklang

Den Abschluss bildete die Klaviersonate Nummer 32 in c-Moll, Opus 111 von Ludwig van Beethoven, die auch gleichzeitig Beethovens letzte Klaviersonate ist, die er komponierte. Mit diesem Stück verbindet der Künstler Amadeus Wiesensee etwas ganz Besonderes, wie er berichtete. Zum Abschluss seines Masterstudiums 2020 war er gefordert, ein Konzert zu gestalten, bei dem genau dieses Stück den Abschluss bildete. Kurz darauf folgte der Lockdown, erzählte er. Damit schloss sich auch der Kreis zum Auftakt des Abends.

Nachdem die letzten Noten des berührenden zweiten Satzes »Arietta« verklungen waren, gab es für den jungen Ausnahmekünstler verdiente Standing Ovations vom Publikum. Der bedankte sich mit einer Zugabe bei dem begeisterten Publikum, bevor der Abend voll mit Gänsehautmomenten und einem Klavierspiel von höchster künstlerischer Qualität seinen Abschluss fand.

Miriam Weitz