Photovoltaik auf den Seen?

Gemeinderat: Niedernberger Gremium vertagt Entscheidung über schwimmende Anlagen - Fachbüro soll prüfen

An mehreren Niedernberger Seen bestünde die Möglichkeit Photovoltaikanlagen anzubringen.

»Teile der sich im Gemeindebesitz befindliche Seeflächen könnten ebenfalls gut geeignet sein, um dort weitere Anlagen zur Gewinnung regenerativer Ideen zu errichten«, heißt es in dem Antrag, den der Fraktionsvorsitzende Josef Scheuring in der Sitzung erläuterte.

Verdunstung reduzieren

Weiter wird aufgeführt, dass solche Anlagen eine hohe Effektivität besitzen und nach dem Stand der Technik gut realisierbar seien. In den Sommermonaten würden sie dazu beitragen, dass die Aufheizung der Wasserfläche und damit die Verdunstung reduziert werden kann. Das sei gerade an den Niedernberger Seen wichtig, denn seit Jahren sinke der Wasserstand dort auch mit Auswirkungen auf den Grundwasserstand und die Trinkwassergewinnung. Aufgrund der Gesamtfläche der Seen könnten sie so platziert werden, dass die derzeitigen Nutzungen nicht ungebührlich eingeschränkt werden. Dieses Thema sollte nach Wünschen der SPD-Fraktion gemeinsam angegangen werden.

Bürgermeister Jürgen Reinhard stellte fest, dass die Pegelstände der Seen, die regelmäßig überprüft werden, dieses Jahr nicht abgenommen haben. Er erwähnte, dass es wichtig sei, für Photovoltaik Flächen mit geringem Raumwiderstand auszusuchen, auf denen solche Anlagen errichtet werden könnten. Wasser- oder Naturschutzgebiete dürfen nicht zur Errichtung solcher Anlagen hergenommen werden. Die Gemeinde könne den Ausbau hoheitlich über Planungen regeln. Eugen Seitz (CSU) sieht die vorgeschlagene Maßnahme als sinnvolles Projekt an, gibt aber zu bedenken, dass die Umsetzung dieser Maßnahme sehr zeitintensiv sei und andere Projekte sich dadurch verzögern könnten.

Volker Goebel (CSU) führte aus, dass man sich dem Thema stellen müsse und es nicht auf die lange Bank schieben solle. Er sehe viele Flächen entlang der Autobahn, auf denen Photovoltaikanlagen errichtet wurden. Da stellten sich die Fragen: Was war da vorher? Sind da landwirtschaftliche Flächen verloren gegangen?

Die Gemeinde sollte vorangehen und festlegen, was auf welchen Flächen im Ort realisiert werden dürfe. Wenn schon ein Planer eingeschaltet werde, sollte der sich alle Flächen in Niedernberg hinsichtlich der PV-Nutzung anschauen, erklärte Christian Uhrig (FWN).

Die Gemeinde sollte bei Neubauten verstärkt darauf achten, dass Photovoltaik vor allen Dingen bei größeren Dachflächen Pflicht werde, argumentierte Alexander Wenzel (SPD). Scheuring sieht die Gemeinde in der Pflicht, selber in Frage kommende Flächen anzubieten.

Erfahrungen zusammentragen

Bürgermeister Reinhard plädierte dafür, erst bisherige Fakten und Erfahrungen zusammenzutragen, bevor ein Planungsbüro mit einem kostenpflichtigen Beschluss beauftragt wird. Er schlug vor, Kontakt mit der Firma Baywa zu suchen, die Erfahrungen bei der Konzeption solcher Wasseranlagen habe und sie zu einem Informationsgespräch einladen. Goebel nannte ein solches Gespräch sinnvoll. Das Ergebnis könne später von einem Fachplaner geprüft werden. Scheuring konnte auf eine Abstimmung über den Antrag verzichten, da die Bereitschaft vorhanden war, sich zügig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dem Ablauf wie vom Bürgermeister dargestellt, wurde zugestimmt, ein offizieller Beschluss daher zurückgestellt.

CHRISTEL NEY