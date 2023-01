Philippinische Gemeinde zelebriert Fest zu Ehren des Jesuskindes

Sinulog-Feier im Rot-Kreuz-Heim Amorbach

Amorbach 15.01.2023 - 16:35 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Gottesdienst im Rot-Kreuz-Heim in Amorbach wurde durch eine philippinische Gesangsgruppe mitgestaltet.

Auf den Philippinen ist dieses kulturelle und religiöse Festival eines der bedeutendsten Feste. Es wird jedes Jahr am dritten Wochenende im Januar mit einem Festgottesdienst in der Basilika und einem großen Straßenumzug in der Stadt Cebu-City gefeiert. An dieser Parade nehmen viele junge Schüler und Studenten aus den umliegenden Schulen, Universitäten und Hochschulen mit farbenprächtigen Kostümen teil. Das Fest geht zurück auf eine Holzfigur des Jesuskindes, die der spanische Weltumsegler Ferdinand Magellan einst auf die Philippinen gebracht hatte.

Tradition bewahrt

Sehr viele Filipinos haben zuhause ihren eigenen Santo Niño, den sie zum Gottesdienst nach Amorbach mitbrachten, um ihn segnen zu lassen. Diese Tradition haben sie auch in ihrer neuen Heimat in Deutschland bewahrt.

Zum Amorbacher Gottesdienst, der von Pfarrvikar Arul Raja Francis aus der Pfarreiengemeinschaft »Um den Gotthard im Odenwald« zelebriert wurde, kamen circa 60 Filipinos mit ihren Familien und Freunden aus der ganzen Region sowie aus den angrenzenden Landkreisen. Pfarrvikar Arul Raja Francis begleitet die philippinische Gemeinde bereits seit 2019 bei vielen kirchlichen Anlässen und Gottesdiensten.

Sinulog ist ein Fest des Glaubens, aber auch des Tanzes und der Begegnung. Seinen Namen hat es von einem Tanz, der auf den Philippinen sehr populär ist und der deshalb auch in Amorbach nach dem Gottesdienst getanzt wurde.

Im Landkreis Miltenberg leben ungefähr 100 Menschen mit philippinischer Staatsangehörigkeit. Die Anzahl der Menschen mit philippinischen Wurzeln dürfte weitaus höher liegen. Auf den Philippinen gehören über 80 Prozent der Einwohner dem katholischen Glauben an, somit sind die Philippinen das einzige asiatische Land mit katholischer Bevölkerungsmehrheit.

Die Sinulog-Feier in Amorbach, die schon seit einigen Jahren hauptsächlich von der Familie von Narra Embuscado Zeller, einer gebürtigen Filipina aus Amorbach, organisiert und durchgeführt wird, ist ein Highlight für viele Filipinos aus unserer Gegend.

wero