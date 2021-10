Philipp Weber in Elsenfeld über KI und künstliche Idioten

Hintergrund

Stimmen aus dem Publikum:

Sven Handschuh aus Obernburg: "Super. Den Philipp Weber fand ich schon immer klasse. Wir waren öfter da, schon vor Corona. Ich komme aus dem Odenwald und fühle mich so ein bisschen mit ihm verbunden. Man kann mitreden, man weiß, was er spricht. Sein schnelles Reden verkörpert er sehr gut. Er muss so bleiben wie er ist. Authentisch."

Ramona Maas, gebürtig aus Duisburg, jetzt Obernburg: "Wir sind jetzt das zweite Mal hier bei Philipp Weber. Beim ersten Mal hatte ich meine Probleme mit dem Dialekt, mit der Schnelligkeit und viele Witze nicht verstanden. Jetzt bin ich schon lange genug hier in der Umgebung und mittlerweile geht es ganz gut. Ich finde ihn echt super und bodenständig."

Maren Stegmann aus Erlenbach: "Ich finde das Programm total abwechslungsreich. Mit seinem feinen Witz gefällt er mir super gut. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber noch nie so erlebt wie heute. Er ist rundum unterhaltsam. Ich hatte fast so eine Politikdresche oder sowas erwartet. Dem war nicht so. Aus den Abgründen des Lebens gegriffen zeigt er Dinge, wo man sich einfach mal an die eigene Nase fasst oder eben drüber lacht."

Martin Moro aus Obernburg: "Philipp Weber in seiner altbekannten Rolle, immer sehr hippelig auf der Bühne. Seine Witze sind einfach einmalig. Er schafft eine Verbindung zwischen Humor und seinen Informationen über das Leben, worüber man sich Gedanken machen kann. Gerade auch über das Thema Künstliche Intelligenz. Er hat ja auch studiert und sein Wissen bringt er im Kabarett einmalig rüber."

Ingbert Reinke aus Erlenbach: "Das ist jetzt für mich das erste Kulturprogramm seit langer Zeit. Ich hatte mir nicht so viel erhofft, weil ich ihn nicht gekannt habe und wollte einfach nur was Lustiges in dieser traurigen Corona-Zeit sehen. Es hat meine Erwartungen mehr als erfüllt. Es war alles sehr lustig und ich konnte viel lachen. Auch habe ich dazugelernt und gar nicht gewusst, dass es solch moderne Techniken gibt.

Matthias Braun aus Hausen: "Nach der Corona-Krise endlich mal wieder Live-Kabarett genießen dürfen. Trotz der Maskenbehinderung. Es war ein geiles Gimmick, ein sehr gutes und tolles Programm nach seiner Zwangspause. Ich konnte viel Nützliches für das Alltagsleben mitnehmen und dabei noch viel Lachen. Er schafft es, das Wissenschaftliche mit dem Humor hervorragend zu verbinden. Super Sache.

Philipp Weber, gebürtig aus Amorbach, über seinen Auftritt: "Ganz kurz: es war weder eine Attitüde noch eine Plattitüde. Ich bin mit der Kochsmühle verbunden seit ich angefangen habe. Das Programm ist neu. Der wesentliche Punkt ist, dass ich nach so langer Zeit das Gefühl habe, ich stehe jetzt wieder an dem Ort, wo mich der liebe Gott hingestellt hat. Und das Wichtigste: Es war für mich ein Nach-Hause-Kommen, ein großes Fest!" ney