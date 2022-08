Philipp Heßler nimmt Besucher in Miltenberg mit auf eine Klangreise durch drei Jahrhunderte

Mitreißende Orgelmusik macht Samstag zum Feiertag

Miltenberg 07.08.2022 - 10:16 Uhr 1 Min.

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit nach der Absage von Peter Schaefer glänzte Philipp Heßler bei seinem Spiel in Miltenbergs Pfarrkirche St. Jakobus.

Tatsächlich spielte der 34-jährige Philipp Heßler aus Klingenberg auf der dreimanualigen Vleugels-Orgel beseelt und technisch perfekt. Die Orgel ist aus dem Jahr 2004 und befindet sich im Gehäuse des Orgelbauers Jost Schleich von 1699. Das Konzert hatte einen kleinen Schönheitsfehler: Es dauerte nur eine halbe Stunde - so wie jedes der Matinée-Konzerte in der Stadtpfarrkirche an den Samstagen im Sommer.

Zartes Klangbild

Vermutlich hätten alle der rund 80 Besucher gerne eine ganze Stunde lang die Musik genossen, mit der Heßler die Qualitäten der Orgel zum Klingen brachte. Der Musiker war idealer »Ersatz« für den kurzfristig verhinderten Peter Schaefer. Heßler zeigte das zarte Klangbild bei Sigfried Karg-Elert in »Deck thyself, my soul with gladness«. Es ist eine Komposition, die in schönstem spätromantischen Gestus die tief empfundene innere Freude über Gottes Gnade in Töne gießt. Brausendes Finale war Felix Alexandre Guilmants erste Sonate in d-Moll aus dem Jahr 1878.

Das Schöne an Heßlers Spiel: Bei ihm klingt anschwellende Lautstärke nie nur laut, das Spiel wirkt auch da durchaus differenziert. Das ist eine Qualität des Organisten, ganz sicher aber auch der Orgel. Selbst wenn sich manche Organisten knapp 20 Jahre nach Fertigstellung des Neubaus im alten Gehäuse eine etwas präzisere Tastatur wünschen würden.

Das Klangbild der 2004 Pfeifen lässt im Kirchenschiff kaum Wünsche offen, jedenfalls dann nicht, wenn ein Könner wie Heßler die Tasten bedient. Ein virtuoses Pedalspiel hatte er bei seinem »Opener« zelebriert, dem G-Dur Präludium von Nicolaus Bruhns. Das Präludium stammt von einem heute kaum noch bekannten deutsch-dänischen Komponisten. An den wenigen überlieferten Werken dieses Vertreters der norddeutschen Orgelschule loben Kenner vor allem die emotionale Wirkung. Sie war für Bruhns wichtiger als formale Regeln - wohl einer der Gründe, warum sich eine Wiederentdeckung lohnt.

Fein differenziert

Sicher ein Höhepunkt: die knapp zehn Minuten, in denen Heßler seine Interpretation der Passacaglia des jungen Johann Sebastian Bach ins Kirchenschiff zauberte. Das begann mit dem glasklaren Ostinato des Pedalsolo und setzte sich über die fein differenzierten Gestaltungen der 20 kurzen Variationen fort.

Gäbe es die sommerlichen Matinée-Konzerte nicht schon, müsste man sie neu erfinden. Am kommenden Samstag ist um 11.30 Uhr wieder Orgelmusik zu hören - gespielt von Markus Heinrich aus Mömlingen.

hlin