Philip Bernard aus Mechenhard ist Vertreter der jungen Winzergeneration

Winzer in der Region: 34-Jähriger setzt auf naturnahe Bewirtschaftung

Winzer Philip Bernard in seinem Weinkeller

Der von ihm in dritter Generation geführte Weinbaubetrieb wurde von seinem Großvater Siegfried Bernard gegründet. Der begann im Jahre 1950 mit etwa 1000 Quadratmetern und übergab diese Fläche 1978 an seinen Sohn Armin und dessen Schwester Kornelia. Der Ertrag der bewirtschafteten Fläche reichte aus, um jeweils eine Woche eine Häckerwirtschaft in den Jahren 1983 bis 2007 zu betreiben.

Seit 2014 führt Philip den Betrieb mit seiner Frau Theresa weiter. Im Hauptberuf arbeitet er an drei Tagen in der Woche als Betriebswirt und Techniker bei der Wika. An den restlichen Tagen kümmert sich der gelernte Winzer im Nebenerwerb um seinen Weinbau. Zunächst erwarb er weitere Weinbergsflächen von Kilian Bernard, dem Bruder seines Opas. Außerdem auch ein Grundstück mit Gebäude, auf dem er den alten Weinkeller wieder restaurierte und eine neue Kelterhalle errichtete. So konnte er bereits mit einem halben Hektar starten, musste allerdings zunächst in die notwendige Ausstattung investieren. Mit dem Kauf von Edelstahltanks und Kellereimaschinen waren das große Investitionen für einen kleinen und jungen Betrieb. In den ersten Jahren wurde er von Benedikt Baltes ausgiebig unterstützt. Baltes ist ehemaliger Winzer eines Klingenberger Weinguts. Er betreibt jetzt ein Weingut an der Ahr (wir berichteten).

Inzwischen ist Bernards Betrieb stark gewachsen, die Anbaufläche wesentlich vergrößert. Zwei Pachtflächen sind in Erlenbach dazugekommen und brachliegende Flächen wurden neu angelegt. Von den mittlerweile 1,5 Hektar Fläche befinden sich 1,2 Hektar im Eigentum, die in den Terrassen-Steillagen des Klingenberger Schloßbergs und des Erlenbacher Hochbergs bewirtschaftet werden. Das Sortiment umfasst Spätburgunder, Portugieser, Weißburgunder, Silvaner, Müller-Thurgau, Bacchus und Rosé. Auch ein Secco aus eigenen Müller-Thurgau-Trauben ist im Angebot. Anfangs wurden die Trauben von einem Dienstleister gepresst, doch bald wurde das in Eigenregie durchgeführt. Zur Sortimentsabrundung kauft Bernard bestimmte Traubensorten dazu, etwa für den Bacchus.

Klimawandel entscheidet mit

Welche robusten Sorten künftig angepflanzt werden, entscheide der Klimawandel mit. Was die Klimaveränderung bewirkt, zeige sich beim Frühburgunder, den er seit vergangenem Jahr für die Firma Wiegand ausbaut. »Der ist mittlerweile schon so weit gereift, dass er wahrscheinlich wohl in der zweiten Augusthälfte gelesen werden kann. Früher wurden solche Reben erst Mitte September geerntet«, erklärt Armin Bernard, der Vater von Philip Bernard. »Durch die hohen Temperaturen ist die notwendig werdende Ernte im August nicht ganz so einfach. Da muss man schon sehr vorsichtig sein«, ergänzt Philip Bernard. Für die Lese werden kleine Boxen benutzt, damit die Trauben gesund gekeltert und weiterverarbeitet werden können. Früher, bei kälteren Temperaturen, war der Transport auch in Bütten weniger problematisch.

2016 wurde dann, nachdem 2015 der erste Wein von Philip Bernard geerntet wurde, der Häckerbetrieb wieder aufgenommen. Konzentrieren will sich der 34-Jährige künftig auf den Ausbau vom neu angelegten Spätburgunder sowie auf Silvaner und Weißburgunder.

Seit drei Jahren werden die Weine regelmäßig vom Weinführer Eichelmann und von Falstaff ausgezeichnet, einem österreichischen Wein- und Gourmetmagazin. Für die Weinplattform wein.plus ist Philip Bernard die Entdeckung des Jahres 2021 in Franken. »Ein Traumwein zu einem Traumpreis«, urteilte der Tester und ergänzte: »Den Betrieb muss man sich merken.«

Hintergrund: Winzer Philip Bernard über Churfranken

»Qualität setzt sich irgendwann durch«, erklärt der Mechenharder Winzer Philip Bernard. Das gelte sowohl für das einzelne Weingut wie auch für die Region. Wenn es gelinge, das hohe Niveau zu halten, werde sich das herumsprechen und die Basis sein, neue Kundschaft anzulocken.

Eine kleine Region wie Churfranken könne nur mit vielen guten Winzern auf sich aufmerksam machen. Mit dem Bürgstädter Winzer Paul Fürst »als Leitwolf« und den weiteren Winzern, die richtig gute Qualität liefern, sollte es möglich sein, Weininteressierte auch mal für ein paar Tage in die Region zu locken, um die verschiedenen Weinbaubetriebe kennenzulernen und das gute Weinangebot zu genießen.

Dazu müsse aber auch das ganze Drumherum stimmen. Gefragt seien dabei zusätzliche Angebote der Winzer, die bereits jetzt mit vielfältigen Angeboten entlang des Rotwein-Wanderwegs, aber auch mit ihren Häckerwirtschaften in schöner, lockerer Atmosphäre die Gäste anziehen. (ney)

CHRISTEL NEY