"Pflichtbewusst auch am Geburtstag"

Firmung: Abtprimas Notker Wolf und Diakon Peter Rieker unterstützen Pfarrer Franz Leipold im Gottesdienst

Eschau 01.07.2021

Nach dem Gottesdienst trug sich Abtprimas Notker Wolf (Mitte) ins Goldene Buch des Marktes Eschau ein. Links: Geburtstagskind Pfarrer Franz Leipold, der an dem Tag 65 Jahre alt wurde und Bürgermeister Gerhard Rüth.

Den Gottesdienst zelebrierten Abtprimas Notker Wolf, Pfarrer Franz Leipold und Diakon Peter Rieker. Abtprimas Notker Wolf wurde 1977 zum fünften Erzabt der Benedektinerabtei St. Ottilien gewählt. Von 2000 bis 2016 war er als Abtprimas des Benediktinerordens mit Sitz in Rom der höchste Repräsentant von mehr als 800 Klöstern und Abteien weltweit. Nach dem Gottesdienst trug sich der Abtprimas ins Goldene Buch des Marktes Eschau ein.

Bürgermeister Gerhard Rüth erinnerte nach dem Gottesdienst in seinen Geburtstagsglückwünschen daran, dass Leipold vor über 30 Jahren als junger Geistlicher aus der Rhön in den Spessart kam. Im Mai 1989 wurde ihm die seelsorgerische Leitung der Pfarreien Mönchberg und Röllbach übertragen. Viele Jahre war er auch Dekan im Dekanat Obernburg. Seit dem Ruhestand von Pfarrer Otto Halk im November 2018 betreut Leipold auch die Pfarreien Sommerau, Eschau, Hobbach und Wildensee sowie die Weiler Unteraulenbach und Wildenstein. Im erweiterten pastoralen Raum habe Leipold für neuen Schwung gesorgt. Selbst an seinem Geburtstag sei er pflichtbewusst und im Dienste der Kirche tätig.

Der Bürgermeister überreichte einen Präsentkorb und lobte den Pfarrer als einen Menschen mit großer Sportleidenschaft, der für einen Tribünenplatz noch zu jung sei. "Bleiben Sie noch viele Jahre aktiv auf dem kirchlichen Spielfeld unterwegs." Nach den Glückwünschen sangen alle Gläubigen gemeinsam "Happy Birthday to you".

ro